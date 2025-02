Luis Oliver: «Habrá que ir a Arroyo a ganar o si no me tendré que ir a casa»

J. P. Badajoz Domingo, 9 de febrero 2025, 21:10 Comenta Compartir

Luis Oliver Sierra se dio un ultimátum a su continuidad en el banquillo del Badajoz. «Habrá que ir a ganar a Arroyo o si no me tendré que ir a casa». El técnico blanquinegro reconocía sentirse «muy jodido» y por primera vez dejaba abierta una ... puerta a su salida si no consigue reconducir la situación del equipo con una victoria la próxima jornada. «El primer interesado en ascender soy yo y si yo no puedo hacerlo me voy», indicó. Oliver Sierra criticó la falta de actitud de sus jugadores y se señaló como parte del problema. «Es preocupante la actitud. Por lo que sea el mensaje no está llegando. Ahora está claro que yo no estoy funcionando como entrenador», reconocía. En ese sentido, asumía su responsabilidad.

Al entrenador aragonés le preocupa el bache de su equipo. «Estamos en un túnel de juego y resultados del que hay que salir», apuntaba. El Badajoz encadena tres jornadas sin ganar con solo dos puntos ante tres rivales directos. «En los partidos de verdad no hemos ganado ninguno. No puedes ascender si no ganas estos partidos. Y ya el playoff ni te cuento». A pesar del nuevo tropiezo, Oliver Sierra cree aún en el ascenso directo. «Los objetivos se plantean en verano y es seguir siendo campeón. Tenemos que ir a Jaraíz y Almendralejo y nos quitamos a todos los favoritos. Queda mucha tela todavía. En las últimas nueve jornadas es cuando se juega todo».

