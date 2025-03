Llerenense, vestuario del pichichi y el zamora

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 26 de abril 2023, 20:58 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

Por lo que relatan desde todos los estamentos del club, la unión de un vestuario perfectamente confeccionado y dirigido por el técnico Luismi, sus colaboradores y el director deportivo Jorge Mendoza fue determinante para que el Llerenense haya sido campeón del grupo extremeño de Tercera y por ende nuevo equipo de Segunda RFEF, el primer ascenso en su corta historia. Pero, además del aspecto colectivo, hay hitos individuales que también tienen su cuota de responsabilidad en un éxito sin precedentes en la entidad de la Campiña Sur. Fran Delma, su guardameta, fue el zamora de la temporada, con 16 goles encajados de los 22 del AD Llerenense, mientras que su delantero Maikel acabó pichichi del grupo extremeño con 14 goles.

Los dos nacieron el mismo año, 1998, los dos pertenecen al mismo equipo y ya tienen un ascenso que sumar a sus trayectorias. Hablamos con ambos futbolistas, ya con sus familias en casa disfrutando de unas merecidas vacaciones. Achacan al trabajo grupal sus galardones, pues sin el compromiso de sus compañeros no hubieran conquistado estos premios individuales. «Tanto la defensa como los centrocampistas y los delanteros han hecho un trabajo fenomenal. La defensa es una cosa de todos. Estoy muy contento y por conseguir el zamora. Y Maikel se merece su pichichi. Le costó un pelín arrancar pero ha hecho goles y aportado mucho al equipo para lograr el ansiado ascenso», recalca Maikel.

El nutricionista goleador

Nadie en el Llerenense tiene que decirle a Maikel lo que debe comer, la dieta sana que debe seguir todo deportista. El ariete de Ciudad Real, tras concluir el Bachillerato, se hizo técnico superior en nutrición deportiva y lo conoce al dedillo. Estudió el grado superior de FP y además es entrenador personal, una vía de salida para contar con un futuro laboral pues vivir solo del fútbol se antoja complicado a estos niveles. Fue fichado el pasado verano procedente del Torrijos, donde ya demostró su capacidad realizadora con 12 tantos.

«Estamos descansando ya, muy contento por cómo hemos cumplido con el objetivo del ascenso, también por el pichichi, que, la verdad, no me lo esperaba, me había propuesto superar los 12 goles de la temporada pasada y no me imaginaba ser el máximo goleador del grupo porque creía que serían muchos más de 14 goles, pero se ha quedado así y estoy contento por ello», resume sobre una campaña que no olvidará.

Para el goleador manchego, la clave de este éxito estriba en la comunión de un plantel que ha remado siempre en la dirección adecuada. «Todo ha salido fantástico, también el zamora, que Fran lo estaba peleando con el portero del Moralo y al final ha logrado otro premio más. Lo más importante es que el equipo fue una piña, todos juntos y en los malos momentos, alguna racha de perder o empatar algún partido, nos hemos arropado, llegaba el lunes y en la charla veíamos qué podíamos solucionar. Entrenábamos fuerte y todos juntos por sacarlo adelante». La misma senda sigue el guardameta Fran Delma: «Hemos ido todos a una y al final yo creo que esa ha sido la clave del ascenso».

Michael Villajos Expósito, aunque se le conoce con el apodo de 'Maikel', «porque en el DNI pone Michael pero la gente lo dice de muchas maneras, me lo pusieron de pequeño y así es más fácil», nació en un pequeño pueblo de Ciudad Real, Porzuna, en 1998. Allí dio sus primeras patadas al balón, aunque en cadetes se fue a Burgos con sus padres, donde destacó hasta que fue llamado por el Valladolid. En juveniles pasó por el Numancia y el Getafe, en División de Honor, Como senior recaló en el Albacete B, en Tercera, de allí al Puertollano, Ciudad Real, Tarancón, Torrijos y el Llerenense. Con apenas 24 años acumula un listado de unos diez destinos.

Maikel asegura que su rendimiento se debe mucho a Luismi, sobre el que tiene amables palabras, al igual que Fran. «Un entrenador es mucho más que poner once jugadores. Él ha sido futbolista y sabe solucionar problemas típicos de una plantilla larga como la nuestra, con unos veinte jugadores. La psicología es muy importante y es un entrenador muy cercano, es uno de los mejores que he tenido», explica Maikel. «Luismi es un técnico que mantiene a todo el mundo enchufado, no quiere que se relaje nadie ni un pelo, ni los que juegan más ni los que juegan menos y nos ha tenido a todos con mentalidad ganadora hasta el último partido», apostilla Delma.

El arquero alicantino

Fran Delma Sabater ya estaba en el club la temporada anterior, cuando se quedó muy cerca del ascenso después de hacer grandes fichajes. Curiosamente lo ha logrado con una firme apuesta por la juventud. «El año pasado arrancamos mal, en descenso, pero nos quedamos a las puertas. Y este año hemos tenido más intensidad, la que transmite Luismi, que nos metió un chute de adrenalina y ascendimos por la vía rápida, que es lo que queríamos porque en un playoff puede pasar cualquier cosa», opina el meta. «Se ha apostado por gente que quiera aprender. Luismi y su equipo técnico son gente muy cercana, que te enseña mucho. En mi caso creo que he mejorado bastante. Es importante tener jóvenes con hambre que quieran mejorar porque a veces con los veteranos hay más lesiones o no lo dan todo».

El ex del Don Benito afirma que todos se han sentido muy bien en Llerena, que la localidad se ha volcado con ellos y desea que se edifique un buen proyecto para el próximo curso. «Veremos qué sucede. Todos en el club están muy felices con el pueblo y el apoyo que nos dan. Ahora toca desconexión y estar un mes con la familia y luego manos a la obra en Segunda RFEF». «Hay que ver cómo se gestiona la temporada que viene, el proyecto, que yo creo que tendrá buena pinta. Todos lo jugadores que ascienden quieren seguir, es normal. Espero que se mantenga buena parte de la plantilla para hacer cosas buenas la temporada que viene», añade al respecto Maikel.

Francisco José Delma Sabater, natural de Alicante en 1998, ha cumplido su segunda temporada en el Llerenense. Su carrera se inició en el Hércules alicantino, después pasó por el Elche, cerca de casa, en la etapa cadete. Como juvenil estuvo en el UCAM Murcia y después, siendo ya senior, comenzó en el Ibiza, Rayo Majadahonda y el Don Benito. De momento, está centrado en el fútbol. «Es a lo que me dedico y es mi gran pasión».

