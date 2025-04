El Llerenense sella el pase a la final

Alejandro Villalobos Almendralejo Domingo, 1 de mayo 2022, 22:52 Comenta Compartir

El Llerenense estará en la final del playoff territorial de ascenso a Segunda RFEF por su mejor clasificación liguera tras las tablas en el marcador producidas en el partido ante el Jerez, que se adelantó por medio de Nelson, después de más de 120 de juego. Gracias al tanto de Chema y a haber sido tercero en la tabla durante la temporada, el equipo de Luismi Álvarez se medirá al Moralo el domingo en el Francisco de la Hera para seguir soñando con el ascenso a la Segunda RFEF.

Con mucho ardor e intensidad en la circulación del esférico arrancaron los protagonistas el encuentro en un Francisco de la Hera con buena presencia de ambas hinchadas. Pronto, a los tres minutos, saltó la primera centella en la caja registradora en una mala cesión de Cabezuela a Fran que por poco no llegó a los borceguíes de Iniesta. Replicó con celeridad el Llerenense en un córner que no halló la magia de Chema. Se jugaba más en los confines del equipo de Luismi Álvarez y fue Carlos Arias, en un saque de falta, quien buscó y no halló la complicidad de Pablo Pérez en el remate a los diez minutos. Espabiló el conjunto de la Campiña Sur y Juanan Calvo cogió la bola en la divisoria y con velocidad se plantó en el área. Su envío no halló destinatario. Chema probó desde el borde del área pero se le fue al cielo el remate. Volvió a la carga el Llerenense y fue Cristo el que exigió a Torres. Y, caprichos del fútbol, en pleno tsunami balompédico del Llerenense, Paquito dejó su impronta en un centro de precisión quirúrgica al área chica que halló la testa imperial de Yeison para hacer el tanto del conjunto de la localidad templaria. Ruano remató cruzado pasada la media hora como antesala al empate. Un pase por la izquierda de Cabezola al segundo palo lo remató Chema para hacer el empate.

Llerenense Fran Delma; Cabezola, Mario Ramón, Konate, Isaac (Carlos Toy, min. 106); Juanan Calvo (Jesús Toy, min. 75), Mario Tomé (Juanan Sancho, min. 75), Joselu (Zury, min. 89), Ruano, Cristo y Chema. 1 - 1 Jerez Jerez: Jesús Torres; Nelson (Jony, min. 67), Pablo Pérez, Yeison, Carlos Arias; Javi Galán, Álex Bravo (Said, min. 57), Iniesta (Sebi, min. 105), Rovira (Juanjo, min. 82); Paquito y Pantoja. Goles: 0-1 Nelson (min. 24). 1-1 Chema (min. 41).

Árbitro: Agraz Díaz (Navalmoral de la Mata). Amonestó con cartulina amarilla a Mario Tomé, Mario Ramón, Chema y Delma por el Llerenense. Por parte del Jerez vieron tarjeta amarilla Iniesta, Carlos Arias, Yeison y Diego Pantoja.

Incidencias: Francisco de la Hera. 1.200 espectadores.

De la caseta saltó un Llerenense feroz buscando la banda diestra con Ruano y el Jerez con la voz cantante de Paquito y Rovira al acecho. Juanan Calvo puso la incertidumbre en el graderío en un tiro que rozó el palo diestro. Ruano trató en un saque a cuero estático de sorprender a Jesús Torres pero el balón se marchó arriba. La tensión crecía en cada disputa. Ninguna escuadra supo desnivelar la balanza y tuvo que jugarse la preceptiva prórroga reglamentaria.

Seguían las espadas en todo lo alto y sin nadie que afinase la tecla del gol. Un misil de Cabezola desde fuera del área se desvió del marco de Jesús Torres y diez minutos después Ruano, en la semiluna del área, probó la temperatura muscular de la zaga del Jerez. Se retiró Iniesta lesionado y entró Sebi. Restaban diez minutos y el Jerez puso más carne en el asador, pero el bocado suculento del pase a la final del próximo domingo se lo llevó el llerenense.