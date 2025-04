UPP y Llerenense mantienen sus dudas

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Lunes, 15 de noviembre 2021, 08:10 | Actualizado 09:43h. Comenta Compartir

A cada jornada que pasa se va confirmando que el buen inicio de liga del Plasencia no fue más que un espejismo y que su objetivo real no debe ser otro que mantener la categoría. Al menos, si no llegan refuerzos que marquen la diferencia. Ante el Llerenense, rascó un punto que por juego y por ocasiones (no tiró a portería) no dejó satisfecha a la grada, pero que debe catalogarse como un tesoro haciendo una lectura objetiva de las herramientas (y la extrema juventud) que tiene Rebollo a su disposición. Enfrente, el Llerenense pecó de falta de ambición y dejó transcurrir una hora hasta que se decidió ir animadamente al ataque. Acarició y llegó a merecer el gol, pero le faltó tiempo para tener margen de error. Y el primer puesto ya queda a 13 puntos.

En resumen, que sobró la primera parte. Plasencia y Llerenense no aparecieron por las áreas más que probar suerte en acciones a balón parado en la frontal del área.

El escenario fue diferente en la segunda parte. Los visitantes encontraron un boquete en su ataque por la derecha y ahí Ruano hizo mucho daño. En una triangulación en el balcón del área, Chema disparó a la parte exterior de la cruceta. Más claro fue el tiro a bocajarro de Ruano desde el punto de penalti que salvó Vichy con la pierna. En la última ocasión clara del Llerenense, a la salida de un córner, Vichy primero y David Albarrán, salvaron bajo los palos.

Los cambios locales trataron de oxigenar a un Plasencia que se iba deshaciendo físicamente. En la recta final, se conjuró en resistir y apenas se asomó a la portería de Delma.