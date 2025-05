El Llerenense, intratable para afianzar su liderato

JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ LLERENA. Lunes, 12 de diciembre 2022, 13:17 Comenta Compartir

El Llerenense logró vencer por la mínima ante el Olivenza y sumó la novena victoria, octava consecutiva. El Olivenza rompió la racha de seis partidos sin perder y se mantiene en la cuarta plaza con 24 puntos, mientras que el Llerenense, con 31, se irá al parón navideño con el liderato asegurado.

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad. El equipo local comenzó dominando la pelota y a través de centros en profundidad buscó las primeras acciones de peligro, sin consecuencias. Sobre el ecuador del primer acto, los visitantes tuvieron la ocasión más peligrosa tras un centro de poste a poste en el interior del área que terminó rechazando el larguero. El Llerenense lo intentó por medio de Maikel y Abraham, que no estuvieron certeros. Con mucha intensidad e igualdad culminó la primera parte con el 0-0.

El inicio de la segunda fue calcado al de la primera. El cuadro local acechó continuamente el área del Olivenza. Los hombres de Emilio Tienza buscaron las oportunidades al contragolpe, intentando sorprender a una defensa local que se mantuvo muy seria y sin desajustes. El equipo visitante tuvo acercamientos, pero la suerte no estuvo de su lado. En el 69, una acción de ataque que no parecía muy peligrosa terminó con un remate cruzado y potente de Juanpe desde el vértice del área ante el que nada pudo hacer Mati. El Llerenense se adelantó y se limitó a no cometer errores defensivos que le pudieran costar el empate. El Olivenza adelantó sus líneas en la recta final buscando el 1-1, sin lograr el premio del gol. La segunda mitad estuvo muy trabada por continuas faltas y al final del encuentro los jugadores del Olivenza pidieron penalti por mano pero Paredes Carrasco no vio nada punible.