El Llerenense examina la reacción del Extremadura fuera de casa

El Llerenense y el Extremadura protagonizan en el Fernando Robina de Llerena uno de los partidos de la jornada. Un recién descendido de Segunda RFEF ... y un ascendido desde Primera Extremeña se verán las caras, pero pese a que la llegada de ambos equipos se da de categorías muy distintas, el choque se prevé igualado. Solo dos puntos separan a Llerenense y a Extremadura.

Los locales han ganado sus dos partidos disputados hasta ahora en liga en el Fernando Robina. No han dejado marchar ni un solo punto de Llerena y quieren hacer de su estadio un feudo inexpugnable sobre el que cimentar sus opciones de clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF y, por qué no, intentar el ascenso directo.

Por su parte, el Extremadura aún no sabe lo que es ganar lejos del Francisco de la Hera. Tanto en Calamonte como en Jerez el cuadro de José María Cidoncha no pasó del empate. Por eso, el equipo azulgrana quiere quitarse esa mala estadística de encima a base de victorias y empezar por conseguir los tres puntos en el Fernando Robina. Esta salida es la primera de las cuatro consecutivas que tendrá que afrontar el Extremadura en liga. El exilio azulgrana comienza en Llerena y pasará por Arroyo de la Luz, Jaraíz y Badajoz. Si los almendralejenses no se quieren descolgar de los primeros puestos de la clasificación tienen que comenzar a sumar de tres en tres fuera de casa.

Tanto Llerenense como Extremadura están llamados a ser dos equipos protagonistas esta temporada en Tercera RFEF. El cuadro de la Campiña Sur lleva varias campañas haciendo bien el trabajo tanto en los despachos como sobre el terreno de juego. La temporada anterior estuvo luchando por la permanencia hasta el último suspiro y ahora quiere volver a la cuarta categoría del fútbol español.

En cambio, el Extremadura llega a la Tercera extremeña desde abajo, pero siendo un recién ascendido un tanto peculiar y anómalo. Los azulgranas son uno de los equipos favoritos esta temporada, ya que los fichajes realizados en verano ilusionan a todos sus aficionados. Nombres como Callejón, Miguel Núñez, Pardo o Samu Hurtado despertaron de nuevo la sensación de que el Extremadura podía ser un equipo importante en esta Tercera.

Cidoncha no podrá contar con Pardo ni con Pablo Platero, que no podrá volver a la que fue su casa. Pardo se tuvo que retirar lesionado en los primeros minutos del encuentro de Copa Federación ante el Cieza y estará varias semanas de baja. El central estaba siendo uno de los jugadores importantes para Cidoncha, pero esta segunda lesión –la primera fue una fractura de clavícula– ha vuelto a frenar al valenciano, que tampoco podrá llegar al partido de Copa del Rey ante el Girona.