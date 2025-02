El Llerenense no se fía de una UPP que va a más

RAMOS PLASENCIA Domingo, 8 de enero 2023, 09:24 Comenta Compartir

Para quien solo mire las estadísticas, el partido entre el Llerenense y la UPP no debería tener más color que el de los locales. El equipo de Llerena es líder destacado e invicto del grupo XIV de 3ª RFEF, con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado; y la UPP es colista, con cuatro puntos de desventaja sobre la permanencia.

Pero lo cierto es que el encuentro que van a disputar Llerenense y Plasencia tiene más detalles que lo meramente clasificatorios, que incluso pudieran parecer engañosos. Sobre todo, porque los placentinos dan la sensación de no ser los mismos que la recta inicial de la temporada, cuando no solo no eran capaces de ganar, sino de ver puerta. Ricardo Basllestín parece haber encontrado el equilibrio en el juego unionista y eso se ha traducido con dos goleadas a favor en los dos últimos partidos.

Será un partido especial para Luismi Álvarez, icono y máximo goleador histórico del Plasencia y que, por segunda vez, vuelve a enfrentarse al equipo del que es socio desde el banquillo. En la primera ocasión, no pudo ganar hasta el descuento; y en esta segunda, no espera que las cosas sean mucho más sencillas. «Va a ser un partido muy competido, no solo por los últimos resultados que ha conseguido», explica.

El Llerenense intentará buscar la décima victoria seguida en este último partido de la primera vuelta, donde solo ha cedido cuatro empates. Lo hará sin Mario Tomé, sancionado, y con las dudas de Juan Gabriel y Roberto Chiscano por molestias. El Plasencia regresa tras el parón que le ha servido para dejar salir a jugadores que no han tenido minutos, como Jesús Ruiz, Domingo o Fran Segura. En su lugar, el único que ha llegado hasta el momento es Vadillo, delantero procedente del Coria. Para este encuentro, son baja los sancionados Alberto Núñez y Edu Sánchez. Aday podría hacer dupla en el medio con Écija y por el puesto de media punta de Edu Sánchez pelean Adri, Agus y Vadillo.