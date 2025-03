«Llegué a pensar hasta en la retirada»

Ha sido el gran protagonista de la primera jornada de la Tercera extremeña. Álex Alegría volvía a demostrar el gran goleador que es. Lo hizo ... por la puerta grande con un 'hat-trick' que le reconcilia con el Nuevo Vivero después de un final de temporada pasada señalado por la afición por la falta de goles. Había llegado como el fichaje bomba del mercado de invierno, pero las lesiones le marcaron y acabó hundido junto al equipo pacense. El delantero placentino se reivindicó en el estreno liguero y ese chute de confianza le sirve para poner fin a su calvario con un tobillo que le llevó incluso a plantearse la retirada este verano. El Badajoz rehabilita a un jugador llamado a marcar las diferencias. Su compromiso con el club va más allá de la categoría. Álex Alegría ha vuelto y quiere quedarse para devolver al Badajoz a la categoría que se merece.

–Por fin llegó ese gol que se le resistía con la camiseta blanquinegra y que tanto necesitaba para recuperar la confianza.

–Más contento por las sensaciones que estoy teniendo físicas por cómo terminé el año pasado con la lesión de tobillo. Creo que poca gente lo sabía, pero estuve bastante jodido. Estoy más contento por las sensaciones físicas que por los goles, que también ayudan, claro.

–¿Se siente en cierto modo liberado?

–Cada posición tiene sus críticas y al delantero al final le miden por los goles y si no marca tiene que asumir las críticas.

–Pasaban los partidos y las cosas no salían, ¿cómo vivió ese final de temporada?

–Tanto físico como mental fue bastante duro. Vine a dar lo máximo para poder ayudar al equipo y en el segundo partido me hago el esguince de tobillo. Después vuelvo ante el Numancia y vuelvo a recaer. Jugaba infiltrado, entrenaba un día, llegaba al partido y estaba en malas condiciones para competir y ayudar al equipo. Vienes para ayudar y no puedes hacerlo, eso te come bastante mentalmente.

–¿Tan mal lo pasó?

–Cuando terminó la temporada hablé con Luis (Oliver Sierra) y le dije que si quería contar conmigo que estaba para lo que hiciera falta, pero tenía que esperar a estar bien del tobillo. Llegué a pensar hasta en la retirada porque no me terminaba de recuperar. Ahora tocamos madera porque al final me he recuperado y podemos seguir hacia adelante.

–¿Hasta ese punto de llegar a plantearse colgar las botas?

–Ya pensaba que no volvería a jugar. Era todo. A nivel familiar iba con el niño al parque y no podía ni correr. Tenía el tobillo superhinchado, me levantaba por la mañana y no podía ni moverlo. Era entrenar un día y jugar infiltrado. En los tres últimos partidos la anestesia no me duraba ni quince minutos, no podía ni esprintar. Una pena. Pero ya estamos bien y eso es lo importante.

–Después de un descenso y lo mal que terminó la temporada, ¿por qué decidió quedarse en el Badajoz para jugar en Tercera?

–Soy una persona que si da su palabra a un club como el Badajoz para sacarlo adelante intenta cumplirla. Además, soy de la tierra y quiero que el equipo esté en una liga que es la que se merece, mínimo en una Primera RFEF. Quiero ascender con el Badajoz, llegar arriba con el club y tener objetivos tanto personales como de club grande.

–En sus circunstancias, de venir por lo que ha pasado por las lesiones, no hay mejor terapia que llegar al primer partido y marcar tres goles.

–A nivel anímico es increíble, llegar y marcar tres goles es una pasada. Este año somos mucho más verticales que el año pasado. Centramos mucho más y eso favorece al delantero centro, que vive de los centros. El otro día se vio. Los cuatro goles fueron de centros. El primero de Montori, balón atrás y los otros tres también de centros. Eso es lo que va a mandar a partir de ahora en la liga.

–¿Cómo es celebrar un gol en el Nuevo Vivero?

–Bien, bien. La gente está metida, apoyando al equipo y eso se tiene que ver, que haya unión dentro y fuera del campo.

–¿Qué puede esperar la afición de Álex Alegría?

–Sobre todo trabajo para el equipo, goles porque si vienen las ocasiones llegan los goles. Pero especialmente unión y hermanamiento dentro y fuera del campo.

–¿Se marca algún reto personal?

–Mi reto personal es salir de este pozo que es Tercera División. El principal objetivo es ascender y ya está.

–¿Cómo se presenta la temporada para el Badajoz?

–Va a ser una liga que va a estar complicada. En casa no podemos fallar porque los equipos fuertes creo que van a fallar muy poco. Donde nos vamos a jugar la liga va a ser fuera de casa cuando lleguemos a campos que no estén en buenas condiciones y ahí es donde se pueden ir muchos puntos a los equipos que estén optando a la liga.

–¿Cree que va ser cosa de dos, Extremadura y Badajoz?

–Yo creo que vamos a estar cuatro equipos. El otro día al Extremadura le costó marcar el primero y le crearon ocasiones. Vas a llegar a un sitio que te marcan primero y te vas a ver negro para poder remontar, más fuera de casa.

–Antes se refería a los campos que se va a encontrar el Badajoz. ¿Cómo se asimila ese proceso de pasar de jugar en estadios de Primera a hacerlo en una categoría tan modesta como la Tercera?

–Se va trabajando a nivel psicológico con profesionales. Estuve con profesionales cuando las cosas no iban bien. Tienes que trabajar mucho con psicólogos si quieres seguir adelante en este deporte. Me lo tomo como un reto personal, si te lo tomas como venir de paseo creo que te equivocas y mucho. Soy de sacar las cosas adelante y buscar objetivos, que creo que es cuando más rinde un jugador.

–¿Se ve en el Badajoz la próxima temporada?

–Quiero seguir muchos años aquí y haciendo cosas buenas para el club.