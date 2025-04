En liza una plaza para la gran final del playoff

MACAMA Y PACO DÍAZ NAVALMORAL DE LA MATA Y LLERENA. Domingo, 8 de mayo 2022, 12:32 Comenta Compartir

La ilusión por bandera para Moralo y Llerenense. Con la final definitiva en el horizonte ante un rival de otra comunidad para intentar ascender a Segunda RFEF una semana después, afrontan este duelo hoy en Almendralejo. Sobre el mismo césped que consiguieron el pase a esta final regional, se citan para intentar seguir jugando un partido más esta temporada. Solo puede quedar uno. Al equipo de Navalmoral le sirve el empate en una hipotética prórroga para clasificarse por haber finalizado por delante en la liga regular.

Al Llerenense solo le vale el triunfo para sacar el billete. «Partido de los buenos entre dos grandes equipos en el mejor escenario posible. Es todo o nada, el trabajo de todo un año se valora en un partido», asegura José Antonio Ruiz, míster del Moralo, que venció al Arroyo (3-0) en su semifinal previa al envite de hoy. Ese choque además les permitió a los verdes recuperar sensaciones y soltar presión después de no marcar ni ganar en los últimos choques.

La final territorial no cuenta con un claro favorito, dejando al margen el beneficio de que la igualada sonríe al Moralo. Ambas escuadras, llamadas al inicio de la campaña a pelear por el ascenso por plantilla y presupuesto, llegan en un buen momento y con la oportunidad de agotar todas sus posibilidades para el cambio de categoría. Ruiz cree que «los dos equipos vamos a plantear un encuentro para ganarlo, cada uno con sus armas», huyendo de que su equipo parta con ventaja para no arriesgar. «Nuestro planteamiento será el que nos ha llevado hasta aquí, la idea es ir a por el partido desde el primer minuto, luego no sabemos lo que podrá ocurrir porque se mueven muchas circunstancias, pero esa es nuestra intención».

Moralo y Llerenense se enfrentaron por primera vez este año en enero, en el Fernando Robina (1-1), protagonizando un lance disputado e igualado, parecido al del Municipal de Navalmoral (0-1) hace dos semanas para cerrar la liga regular. Entonces los de Ruiz ya habían logrado su clasificación y los de Luismi Álvarez necesitaban sumar para asegurarla. «Habrá fases del partido que serán similares y otras no, será táctico, cada uno con sus métodos y sus señas de identidad. Será de detalles, de futbolistas de playoff, intuyo que será atractivo», advierte el técnico almendralejense del Moralo, que cuenta con los mismos jugadores que hace una semana para confeccionar la convocatoria. «Los veo muy metidos, ansiosos por jugar, con rabia contenida. Tenemos que saber manejar las diferentes situaciones que se vayan dando, no creo que de nervios porque se quitaron un peso de encima con el partido frente al Arroyo», apunta Ruiz, que prevé una contienda «muy disputada entre dos equipos que quieren ascender y que se conocen. Creo que no iremos a la prórroga». Del rival señala que «le respetamos mucho porque tienen mucha experiencia y calidad, pero estoy muy orgulloso de mi equipo y confío plenamente en él», concluye.

Por su parte, el Llerenense llega de conseguir su pase a la final ante el Jerez, en un encuentro difícil para ambos conjuntos y que finalizó con empate (1-1) después de 120 minutos de juego. El tercer puesto en liga del equipo de Luismi le garantizó clasificarse para la final, aunque ahora esa misma ventaja con la que partían los de la Campiña en su semifinal pertenece al Moralo en este choque por haber acabado segundo.

El entrenador del Llerenense señala que su plantilla afronta la eliminatoria con «mucha ilusión y con ganas de competir» contra un rival que califica como «complicadísimo porque es el mejor equipo del grupo, estaba hecho para ascender», expresa. Además, recalca que el conjunto de Navalmoral cuenta con una plantilla «profesional, que entrena por las mañanas. En este tipo de partidos, si se llega a la prórroga, ese factor se puede notar, aunque nosotros estamos muy bien físicamente», indica el preparador placentino del cuadro de Llerena, que tiene a disposición a los habituales para afrontar con garantías el encuentro.