El líder sentencia a un notable Don Álvaro

Faltó un suspiro en el reloj para que se diese la campanada en feudo alvarense. Y es que el flamante líder, el apabullante Diocesano, tuvo que rugir como una pantera para sumar su tercer triunfo consecutivo ante un Don Álvaro que sigue cerca del descenso, lastrado por una serie de malos resultados que solo le ha permitido ganar uno de sus seis últimos envites. Luismi, en el minuto 91, evitó que se rompieran los pronósticos.

DON ÁLVARO Curro; Fran (Keita, min. 67), Aitor, Antonio, Nevado, José; Pelu (Monterrey, min. 87), Macías; Juanan (Richard, min. 77); Edu (Madera, min. 77) y Carlos Cinta. 1 - 2 DIOCESANO Miguel; Armenta, Varona, Masa, Manu; Palmero, Teto, Javi González, Luismi; Adrià (Luis Prieto, min. 61) y Toscano (Matheus, min. 61). Goles: 1-0: Carlos Cinta, min. 33. 1-1: Armenta, min. 63. 1-2: Luismi, min. 91.

Árbitro: Bote González (Almendralejo). Mostró cartulina amarilla al jugador local Keyta y a los visitantes Javi González y Manu.

Incidencias: Campo: Municipal Pedro Manuel Barrero. 300 espectadores.

No tardó en bautizarse el bloc de registros en el coliseo Pedro Manuel Barrero. Edu, de disparo cruzado, probó los guantes de Miguel en el primer minuto de juego. Respondió con celeridad el once colegial en una buena incursión de Toscano que obligó a sofocar la situación a la zaga de la escuadra albiceleste.

Un saque de banda aterrizaba sobre los borceguíes de Aitor, que armaba músculo para desplegar un tsunami que comprometió a Miguel y que Carlos Cinta convirtió en el 1-0. Un golpe en todos los morros del líder que, hasta el intervalo, solo lo intentó Luismi. En la segunda parte saltó un cuadro colegial más comprometido por la causa en busca de enmendar males. Temblaban los resortes locales y Armenta encontró oro negro, aislado para poder rematar, y peinó las tablas con casi media hora por jugar. Sobre la campana, con el tiempo reglamentario consumido, Luismi enviaba un disparo cruzado para el triunfo visitante.