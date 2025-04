Leandro y Carlos Fernández, nuevas bajas en el Extremadura

Raúl Peña Almendralejo Martes, 14 de enero 2025, 21:25 Comenta Compartir

El Extremadura confirmó este martes dos nuevas bajas en la plantilla. Leandro Izquierdo y Carlos Fernández dejaron este martes de ser futbolistas del conjunto de Almendralejo. El club sigue liberando fichas para poder inscribir a los jugadores que lleguen en este mercado de fichajes invernal.

Leandro se marcha siendo uno de los jugadores que ha conseguido los dos ascensos consecutivos y la Copa Federación. El delantero Almendralejo se fue una pieza clave durante las dos primeras temporadas del CD Extremadura. «Un niño de Almendralejo que soñó con defender el equipo de su ciudad y que de mayor, ese sueño se hizo realidad», escribía el club azulgrana en su mensaje de despedida al jugador. Lenadro, por su parte, también decía adiós a su afición con unas palabras muy emotivas en sus perfiles sociales. «Llegó el momento que jamás quería que llegara. Son momentos muy difíciles para mí, pero hay que asumirlos de la mejor manera. Me voy orgulloso de haber defendido este escudo y de llevarlo un poco más cerca de donde se merece estar».

Por su parte, la participación de Carlos Fernández esta temporada ha sido de pocos minutos y el futbolista buscará afrontar nuevos retos en Tercera para disponer de más minutos, ya que firmará por el Puebla. El ya exjugador del Extremadura se despedía del club y sus seguidores. «Muchas gracias por este tiempo juntos azulgranas, dar las gracias a todos los compañeros que me han ayudado en el día a día y me voy sabiendo que me he dejado todo y que he podido defender la camiseta que de pequeño soñaba, espero veros cumplir todos los objetivos».

