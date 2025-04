Lanuspe hace efectivo el ingreso para optar a la plaza del Ursaria

El complejo lío financiero del Badajoz provoca una situación de lo más chocante. El club ingresa un dinero en la Federación Española que a ... su vez tiene una orden de embargo por parte de Hacienda de los créditos que pueda disponer a favor del Badajoz. En principio parece que esta vuelta de tuerca podría descartar a la entidad pacense de la lucha por la plaza debido al requerimiento de la Agencia Tributaria. Pero es una circunstancia que en el Nuevo Vivero no preocupa porque según indican han seguido las directrices marcadas por la RFEF para optar a la plaza en Segunda RFEF.

Lanuspe hizo efectivo este miércoles el ingreso de los 208.547,57 euros en los que se había tasado la vacante del Ursaria. Pero al club blanquinegro llegó el 1 de julio una diligencia de embargo sobre la RFEF como pagador del crédito a favor del Badajoz por una deuda no satisfecha de 228.327,26 euros. Una cantidad que se corresponde con las retenciones del IRPF de los jugadores no abonadas en el cuarto trimestre de 2023 (182.754,96 euros) y del primero de 2024 (42.323,39 euros) más 156 euros de intereses y costas del procedimiento de apremio. «Al haber transcurrido los plazos de ingreso establecidos en la normativa sin que haya efectuado el pago, se embargan los créditos que usted pueda tener a favor de Club Deportivo Badajoz SAD en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario, el recargo de apremio ordinario, los intereses y costas del procedimiento de apremio, por un importe total de 228.327,26 euros», recoge la notificación que ha recibido la entidad blanquinegra.

La propiedad del club se muestra tranquila a este respecto y confía en que pasado el viernes la plaza en Segunda RFEF vuelva al Nuevo Vivero.

Además, sobre el Badajoz pesa un embargo de los derechos federativos por las deudas contraídas con el técnico David Tenorio, con el Fuenlabrada y Montijo por las cesiones de Tahiru y Müller y gastos impagados de arbitraje que ascienden a 92.703 euros. Una cantidad facilitada por el consultor externo Luis Carabias durante la exposición de los datos que ha reflejado la auditoría encargada por la propiedad. Según apuntan desde el club, este embargo no impide que el Badajoz pueda optar a la plaza del Ursaria. De hecho, la propiedad ya ha efectuado el pago en permanente contacto con la propia RFEF. El Badajoz tiene de plazo para saldar la deuda federativa hasta el 17 de julio, mientras que el periodo abierto para cubrir la vacante en Segunda RFEF finaliza este viernes. Los máximos accionistas tienen previsto saldar dicha deuda para ponerse al día con la RFEF.