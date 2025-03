Juanito de la Cruz cuelga las botas

Lucio Poves Los Santos de Maimona Miércoles, 26 de abril 2023, 20:16 Comenta Compartir

Juanito de la Cruz ha colgado las botas a sus 34 años en el club que le vio crecer. El jugador de Salvatierra de los Barros se despedía del fútbol el pasado 23 de abril en La Estrella, club al que llegó siendo un niño y en el que cierra el círculo a su dilatada trayectoria.

Su madre le llevaba todos los días desde Salvatierra a Los Santos de Maimona para entrenar en los equipos infantiles, cadetes y más tarde el juvenil de La Estrella. En el primer equipo rojillo Juanito de la Cruz debutó en Tercera con 15 años y luego se marchó al Cerro de Reyes. En el club pacense permaneció tres temporadas con el que consiguió un ascenso a Segunda B.

Finalizada su etapa en el José Pache, Juanito de la Cruz pasó por equipos tan señeros de la Tercera extremeña como el Jerez, en dos etapas distintas y con más de siete años en el club templario, Don Benito, tres campañas en el Extremadura UD, Llerenense y vuelta sus orígenes en La Estrella. En esta larga trayectoria disputó 10 fases de ascenso de las cuales ganó la del Cerro.

«Yo quería colgar mis botas en el mismo equipo que me vio crecer desde pequeño y por eso, a principios de temporada con un nuevo proyecto en La Estrella, decidí fichar por el equipo de Sabido. Aquí me han cuidado y he estado fenomenal. Solo tengo palabras de agradecimiento», señalaba tras anunciar su despedida.

En su último partido, La Estrella ya estaba descendida, pero Juanito de la Cruz no quiso perderse la cita que le enfrentaba al Azuaga. «El míster me preguntó que cuánto tiempo quería estar en el campo para hacer público que colgaba las botas y que me retiraba del terreno de juego. Yo le dije que quería marcar un gol y, especialmente, dedicárselo a mi madre, que junto a mi mujer, mi padre y mi hijo estaban allí viéndome en las gradas. El futbol es así grande y llegó la oportunidad para disfrutar de mi último gol en Tercera, en el campo donde empecé y poder abrazar a mi madre. Me emocioné mucho», relata. Justo después llegaría el cambio y el homenaje de la afición santeña que, puesta en pie, aplaudía a este menudo jugador, mientras por la megafonía del campo se anunciaba que colgaba las botas.

«Ahora a descansar y a atender a mi niño Leo. También a seguir disfrutando del futbol, pero en otra dimensión. Desde que con 15 años debuté en La Estrella en Tercera División creo que es el momento de parar. No obstante tengo el nivel 1 y 2 de entrenador de fútbol y quién sabe si me entrará el gusanillo de volver, pero dirigiendo a algún equipo desde el banquillo».

