Juan Marrero no entiende de rachas en el Badajoz

El Badajoz atraviesa una fase dulce, serena, sin estridencias, con el sosiego que insuflan las dos últimas victorias, que se incrementan a cuatro en la ... secuencia de los últimos cinco encuentros. Sin embargo, Juan Marrero, en su comparecencia habitual de los viernes en el Nuevo Vivero, no dio pábulo a ninguna ínfula posible auspiciada por una racha a todas luces positiva pero insuficiente aún para acomodarse en la zona privilegiada.

Por eso, cuando se le interpeló por ese punto álgido de su escuadra, que le ha permitido sumar 12 de los 15 puntos en litigio, un silencio se apoderó de la sala. El técnico blanquinegro rumió la respuesta, sonrió irónicamente y acto seguido su rictus se tornó grave. Fue escueto, conciso, muy directo y con cierta resignación espetó: «Teníamos que haber ganado en Navalmoral, eso es lo que puedo decir». Esas palabras no son baladí.

La máxima exigencia es el ecosistema en el que habita el Badajoz, inmerso en la quinta categoría, pero ese imperativo ha adquirido una versión superlativa con los acontecimientos sucedidos en los primeros compases de la campaña. A diferencia de otros precedentes, el conjunto pacense ha dilapidado todo su margen de error de manera prematura y aunque la dificultad de ciertos envites podrían justificar dejarse algún punto, la clasificación y la rémora que arrastra no dan tregua.

La noticia más positiva para el preparador valenciano le llega desde el que hasta ahora ha sido uno de sus principales focos de quebraderos de cabeza, una enfermería que empieza a liberarse de inquilinos. Antonio Pavón está plenamente recuperado de su rotura muscular y podrá aportar profundidad y desborde en el flanco ofensivo, una zona desprovista de recursos en las últimas jornadas.

Además, Gorka Iturrapse, que ya entró en la última convocatoria frente al Pueblonuevo, sigue dando pasos adelante en su plena recuperación y Borja Domingo está operativo para disputar algunos minutos si así lo exige el guion del encuentro frente al Jerez este domingo (12.30). Dentro de una semana también recuperará a Álvaro Barrena y a Gustavo Quezada. Finalmente la lesión del centrocampista ecuatoriano no ha sido tan grave y en los próximos días se reintegrará al grupo.