Juan Marrero, Borja Domingo y Gorka Iturraspe, ante su pasado más reciente

Este domingo llega la primera gran cita de la Tercera extremeña. Suspendido el Badajoz-Azuaga de la jornada inaugural, el Nuevo Vivero se prepara ... para recibir otro de los duelos más interesantes y esperados de la temporada. Badajoz y Don Benito parten como los grandes favoritos al ascenso y el capricho del calendario ha querido que midan sus aspiraciones a las primeras de cambio.

Para el equipo blanquinegro será su segundo partido y su estreno como local tras no poder jugar en el debut liguero y el varapalo de Santa Amalia, mientras que el Don Benito se presenta después de golear al Pueblonuevo (6-1) y caer derrotado en su primer desplazamiento a Montijo (2-0).

Además, el Badajoz-Don Benito cuenta con otro atractivo más allá de los valiosos puntos que están en juego entre dos de los serios candidatos a subir a Segunda RFEF. El partido supone una cita especial para tres integrantes del actual vestuario blanquinegro. Juan Marrero, Borja Domingo y Gorka Iturraspe se enfrentan a su pasado más reciente. En el caso del técnico y el delantero valencianos fue además un paso glorioso que fructificó en el ascenso a Segunda RFEF. La misma misión que tienen encomendada esta nueva temporada con el Badajoz y que esperan repetir. El mediocentro vizcaíno, en cambio, llegó al Vicente Sanz en este último mercado invernal con el equipo ya abocado al descenso a Tercera y poco antes de la destitución de Marrero y la posterior salida de Borja Domingo.

Marrero cogió al Don Benito en la 2023-24 con el objetivo de subirlo a Segunda RFEF y cumplió el cometido a la primera oportunidad y por la vía directa como campeón del grupo 14. Borja Domingo acabó esa campaña como pichichi de la Tercera extremeña con 19 goles y siendo pieza clave en el ascenso. El delantero de Requena había llegado en enero de la temporada anterior procedente del Ourense como refuerzo de urgencia en un intento de evitar un descenso de Segunda REEF que finalmente se consumó. Borja Domingo anotó 6 goles en 17 partidos y a pesar de caer a Tercera se quedó para liderar al equipo calabazón hacia su retorno a la quinta categoría nacional. Tras el ascenso, donde resultó decisivo con sus 19 goles, también volvía a repetir por tercera temporada en su reválida por mantenerse en Segunda RFEF, pero la mala situación del Don Benito le hizo salir en enero con solo 3 tantos en 14 partidos. Una salida que coincidió con la de Marrero por los malos resultados del equipo calabazón.

Borja Domingo recaló en el Nuevo Vivero como la gran esperanza blanquionegra para un ascenso que se frustró en Llerena en la final autonómica del playoff. Ahora, medio año después, delantero y técnico vuelven a reencontrarse en el Badajoz. Y enfrente, como rival en el banquillo este domingo, Marrero tendrá al que fue su segundo durante su etapa de año y medio en el Don Benito, Juan Carlos Prieto, y su relevo a los mandos del equipo rojiblanco.

La pegada sigue siendo la asignatura pendiente

Esos goles de Borja Domingo en su temporada del ascenso con el Don Benito son los que el Badajoz necesita para revertir su situación y demostrar su candidatura al ascenso. Y es que la pegada sigue siendo la gran asignatura pendiente del equipo. La temporada pasada le castigó su falta de definición, especialmente fuera de casa y este curso ha comenzado con la misma tónica. Toca afinar la puntería para empezar a recuperar el terreno perdido y sobre todo para afrontar la exigente cita de este domingo ante el cuadro calabazón, que llega precisamente tras darse un atracón de goles ante el Pueblonuevo. «Tenemos que aprovechar las situaciones que hemos tenido ofensivas. No hemos estado acertados», apuntaba Marrero.