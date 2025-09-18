HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
Marrero da ánimos a Pedro Pata en presencia de Gorka, tras la derrota del Badajoz en Santa Amalia. E. DOMEQUE
Tercera RFEF

Juan Marrero, Borja Domingo y Gorka Iturraspe, ante su pasado más reciente

El Badajoz recibe este domingo al Don Benito en el gran duelo entre favoritos y de especial recuerdo para el técnico valenciano y los dos jugadores blanquinegros

J. P.

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:45

Este domingo llega la primera gran cita de la Tercera extremeña. Suspendido el Badajoz-Azuaga de la jornada inaugural, el Nuevo Vivero se prepara ... para recibir otro de los duelos más interesantes y esperados de la temporada. Badajoz y Don Benito parten como los grandes favoritos al ascenso y el capricho del calendario ha querido que midan sus aspiraciones a las primeras de cambio.

