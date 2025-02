José Enrique Pineda asume el reto de sacar del pozo al colista Puebla

José Enrique Pineda emprende un nuevo reto en Tercera RFEF como nuevo entrenador de la EF Puebla de la Calzada. El técnico se despedía el ... martes del Gran Maestre por decisión propia y este miércoles era anunciado por el club poblanchino. Pineda, que debutará este sábado ante el Badajoz, asume el desafío de reactivar al Puebla y sacarlo del pozo, colista del grupo extremeño sin ganar un partido.

José Enrique Pineda pone así fin a su periplo de año y medio como entrenador del CP Gran Maestre, tiempo en que considera que «nunca he llegado a enganchar con la afición, a pesar de mi etapa futbolística aquí con dos ascensos a Tercera incluidos. En mi labor como entrenador siempre ha habido más sombras que luces, y donde a uno no se le quiere, lo mejor es salir».

El CP Gran Maestre informaba a través de sus redes sociales que «José Enrique Pineda deja de ser entrenador del equipo, tras aceptar el club su petición de rescindir la relación laboral que unía a ambas partes». Desde el club agradecen «su labor al frente del equipo en este tiempo, y le deseamos lo mejor para su futuro profesional y personal». Además, el Gran Maestre adelanta que «el fontanés José Miguel Vicente, quien ejercía como segundo entrenador, se hará cargo del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador».

Tras este comunicado, José Enrique Pineda pronunciaba sus primeras declaraciones en Radio La Fuente, donde confesó que esta noticia llega «tras varias razones de distinta índole, aunque la primera y fundamental es que la energía que yo tenía ya no era la propia para seguir encabezando este proyecto. He considerado que mi tiempo aquí se había acabado, lo hablé con el club y tomamos esta decisión».

Sobre su paso por el Gran Maestre explica que «yo soy un hombre de club. Llegué aquí la temporada pasada con 2-3 jugadores que quedaban de la campaña anterior y poco a poco fuimos formando un equipo competitivo. Y este segundo año consideramos importante reforzar la plantilla y contar con gente de la casa con vistas de futuro. Los resultados no han sido negativos, pero la sensación en La Matilla no era positiva. Y en eso tengo yo relación porque no he sido capaz de empatizar con la afición, con la directiva, quizás tampoco con la propia plantilla, y es mejor dar un paso al lado».

Para Pineda esta es la primera vez que no acaba la temporada en un club. «Mi secreto es la constancia, pero en este proyecto ha habido algo que no ha cuajado en la relación fuera del marco deportivo. Algo ha fallado, y me voy con el sinsabor de no haber conseguido el objetivo de hacer este club más grande».

Por último, el ya exentrenador del Gran Maestre, quiso aprovechar su despedida para dar las gracias «a los cuidadores del campo, a Pereira, a José Miguel y a Radio La Fuente, por su trabajo y su labor en este tiempo, y por supuesto, a los jugadores y a la junta directiva que, en la mayoría de los casos, ha estado en mi mismo barco».