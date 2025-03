El Jerez-Moralo también se aplaza por covid

MACAMA Navalmoral Viernes, 7 de enero 2022, 14:46 | Actualizado 18:54h. Comenta Compartir

El encuentro entre jerezanos y moralos que estaba previsto disputarse este domingo 9 en la Ciudad Deportiva Manuel Calzado de Jerez, ha sido finalmente aplazado por la Jueza de Competición por detectarse varios casos positivos en la plantilla del equipo de Navalmoral. Se da la circunstancia que el propio conjunto que preside Horacio López no pudo acabar la primera vuelta de la liga el 18 de diciembre en campo del Llerenense por, en este caso, el mismo motivo, pero con jugadores locales afectados.

Con la vuelta a los entrenamientos durante el parón navideño, el día 27, el Moralo anunció ocho incidencias en sus filas que tuvieron que guardar cuarentena hasta el primer entrenamiento del nuevo año, el día 2, en el que se pusieron de manifiesto otros cuatro positivos más, en ambos casos entre jugadores y cuerpo técnico.

Este viernes, 48 horas antes del duelo mencionado en casa del Jerez, el club arañuelo volvió a repetir las pruebas y cayeron otros tres afectados nuevos, por lo que inmediatamente solicitó el aplazamiento del choque. «Nos hemos estado preparando primero para jugar en Llerena y no pudo ser, y después para hacerlo en Jerez y tampoco; queríamos jugar, pero no depende de nosotros así que no hay que darle más vueltas al asunto», declara resignado José Antonio Ruiz, técnico moralo.

En parecidos términos se expresa su presidente, añadiendo que «somos los más perjudicados deportivamente porque luego tendremos que jugar tres partidos en una semana, sin olvidar el inconveniente del plan de entrenamientos y sobre todo del daño a la salud de nuestros jugadores», aclara López.

La hoja de ruta del Moralo no tiene desperdicio en las próximas semanas porque le marcará el camino a seguir hasta el final liguero. El domingo 16 por no haber competición, recuperará el encuentro frente al Llerenense, el día 23 recibirá al líder Diocesano y el miércoles 26, fijado para las 21.00 horas, jugará este aplazado ante el Jerez. Esa semana terminará el mes en terreno del Aceuchal el día 30.