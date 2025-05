El Jerez se reencuentra con la senda del triunfo

ALEJANDRO VILLALOBOS DON ÁLVARO. Lunes, 20 de marzo 2023, 08:14 Comenta Compartir

Rompió su maleficio el Jerez, que tras cuatro igualadas consecutivas se reencontró con el triunfo tras doblegar por un ajustado 1-2 a un Don Álvaro que ve más de cerca el abismo.

A los cinco minutos llegó la primera ocasión en un saque de falta botado por Álvaro que terminó enviando alto Chavero. El Jerez iba tomando sitio en el verde y en su primera incursión digna en área local dio en la diana. Un saque desde la bandera aterrizó en las sienes de Pablo Pérez, que peinó con furia a las manos de un Saavedra que evitó la tragedia en primer término, pero que no pudo impedir la captura inmediata del central templario para elevar el 0-1.

Víctor en el ecuador del primer capítulo, probó fortuna pero Jesús Torres evitó males mayores. A renglón seguido idénticos protagonistas firmaron otra opción que solo quedó en ensanche estadístico.

Poco, por no decir nada, de brillo tuvo el reinicio, y hasta los primeros movimientos en los bancos no se agitó el partido. Aitor y Álex Morenos fueron las apuestas y se notó en el campo, aunque el Jerez era el dueño y amo de la bola. Un cabezazo alto de Chechu puso el nudo en las gargantas locales (min. 57) y Álex Moreno rozó en su remate la madera del marco del Jerez. El conjunto templario buscaba el segundo y tras un robo sutil por el costado izquierdo de Juanfri junto al banderín, el balón acabó en los dominios de Manu Martín, que fusiló para convertir el 0-2 (min. 73). El Jerez buscó el tercero sin suerte, pero en tiempo de prolongación, una mano algo dudosa de Madroño, hizo silbar los once metros al colegiado. Aitor acortaba distancias, pero no pudo evitar la derrota final.