El Jerez mide a un Extremadura que piensa también en la Copa

El Extremadura va a Jerez de los Caballeros con la intención de ganar su primer partido a domicilio en liga. Ante el Calamonte no pudo ... pasar del empate sin goles y ahora visita el Manuel Calzado Galván con la ilusión de despejar las dudas, si las hay, del equipo lejos del Francisco de la Hera. La mala noticia para los azulgranas es que el Jerez es uno de los equipos a tener en cuenta durante la temporada para los puestos de playoff y además visitan un campo siempre complicado en esta Tercera extremeña.

A todo esto hay que sumarle que el Extremadura también tendrá un ojo puesto en la Copa Federación. Los almendralejenses reciben esta semana que viene al UCAM Murcia en un partido a vida o muerte en las aspiraciones del club de colarse en la Copa del Rey.

El Jerez solo tiene tres puntos, con un partido ganado y dos perdidos, pero esa victoria la consiguió en casa. El técnico del Extremadura, José María Cidoncha, ha reiterado en varias ocasiones que su equipo, si quiere competir y ganar en Jerez, tiene que adaptarse al contexto de partido que se va a encontrar en el Manuel Calzado Galván. «Tenemos que ir a pelear, tenemos que ir a competir, porque es un contexto completamente diferente al que tenemos aquí. Es un partido importante», señaló tras el partido de Copa Federación ante el CD Príncipe Alfonso.

El Extremadura se va a encontrar con varios ex jugadores como Chechu o Deme, que militaron en el club almendralejense y ahora están defendiendo los colores del Jerez. Además, el técnico local Juanpe Sánchez es de la capital de Tierra de Barros y conoce muy bien a algunos de los jugadores que están ahora en el Extremadura.

En el cuadro de José María Cidoncha volverá al 'once' inicial el central Murillo, que no pudo jugar el partido copero por sanción y que tuvo que ver el partido desde la grada. Diego Díaz, que se perdió el anterior choque liguero y que jugó 45 minutos ante el CD Príncipe Alfonso, tiene muchas papeletas para ser de nuevo titular, mientras que en el resto del equipo cambiarán pocas fichas. El que seguro no estará es Cristian Mesías, que sigue recuperándose de su lesión y que regresará en las próximas semanas al equipo.