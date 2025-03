El Jerez apura sus opciones de ascenso a costa del Badajoz B

SAMUEL SOSA BADAJOZ. Lunes, 4 de abril 2022, 08:53 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

El Jerez venció 1-2 a domicilio al Badajoz B gracias a los goles de Pablo y Said. El central se convirtió en héroe para mantener viva la racha templaria y sumar su cuarto triunfo consecutivo. Vázquez Bermejo le ganó el duelo de banquillos a Juli Caro. El filial pacense se complica la vida pese a haber merecido mejor suerte. El conjunto local, en puestos de descenso, intentaba recuperar sensaciones tras tres partidos seguidos sin victoria. Enfrente, el Jerez que apura sus opciones de playoff y cada vez se lo cree más. El choque fue igualado y se decidió en el primer tiempo. Los pupilos de Vázquez Bermejo se adelantaron en su primer acercamiento. Tras una serie de rebotes, Pablo aprovechó el desorden para perforar la red local.

El filial del Badajoz respondió con personalidad. Supo aprovechar la velocidad de Víctor Fernández y Josito. El empate llegó desde los once metros. Rafa derribó a Fulton y el ariete se encargó del lanzamiento. Jesús Torres, el gran especialista de la categoría, no pudo detener el penalti. Apenas cuatro minutos después de la igualada, Said aprovecharía otro balón suelto dentro del área para poner el 1-2. El anfitrión estuvo blando en defensa y su rival lo aprovechó.

La segunda mitad apenas contó con peligro real. El Jerez tiró de veteranía para hacerse fuerte en su área. La ocasión más clara la tuvo el meta Alonso. En el descuento, el portero consiguió rematar un balón de cabeza que se fue alto. Al Badajoz B se le escapó un partido que acerca al Jerez al playoff.