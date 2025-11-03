El Jaraíz se queda solo en el liderato

El CF Jaraíz se hace con el mando tras la disputa de la novena jornada en la Tercera extremeña. Con 20 puntos ve al resto ... de equipos por debajo gracias a la goleada que firmó en su campo. Con quienes compartía el liderato las tres últimas jornadas, que jugaron unas horas antes, no consiguieron ganar: el Don Benito (18) empató fuera y el Villanovense (17) cayó en casa.

Los preparados por Dani Baños vuelven a comandar en solitario el grupo 14, como ya hicieran por última vez la pasada temporada en la jornada 21, allá por febrero, después de que estuvieran 11 ocasiones como líderes en ese ejercicio y acabaran terceros. El equipo de Jaraíz de la Vera es ya una realidad, su propósito es volver a luchar por el ascenso, pero en esta ocasión como objetivo y no sueño.

El Azuaga (15) sigue cuarto, aunque no logró vencer, lo que sí hizo el sorprendente Cabeza del Buey (14), que estrena posición de playoff después de su tercer triunfo consecutivo. Con los mismos puntos se encuentran igualados a los caputbovenses el Santa Amalia y el Villafranca, y a un punto de distancia otro trío: Montijo, Moralo y Puebla. La igualdad es máxima.

En la jornada se marcaron 20 goles, con un único partido sin ellos. Hubo 5 victorias, de las cuales 2 las consiguieron conjuntos visitantes. Se lanzaron 2 penaltis y se marcaron. No hubo expulsiones a ningún jugador, pero sí a un entrenador, Javi Pérez (Villafranca).

El Jaraíz superó al propio Villafranca (4-1) tras una primera mitad de mucha inspiración ya que marcaron tres tantos. Luismi, Pedroso, Fran Castro y May, los tres últimos con cabezazos a la salida de córners, fueron los goleadores locales y su compañero Juanan, en propia puerta, hizo el gol visitante. Los veratos defenderán liderato el próximo domingo en terreno del Diocesano (12.00 horas).

El Don Benito se tuvo que conformar con sumar un empate por segunda jornada seguida, esta vez en Puebla (1-1). Manu Soltero adelantó a los poblanchinos y Rubén Sánchez igualó antes del intermedio. El Puebla acumula 4 partidos sin ganar que le han sacado de las posiciones de privilegio.

El Villanovense cosechó su primera derrota casera, los primeros puntos que cede como local, a manos del Moralo (0-1), que celebró su primera victoria foránea. Un gol de Moha en el tramo final decidió el choque para los de Navalmoral, que recuperan las buenas sensaciones.

El Azuaga remontó en Gévora (2-2), pero los locales empataron en el descuento. Josito y Liberal marcaron para los de casa y Vera y Konaté para los de fuera.

El Cabeza del Buey, invicto como local, ganó al Montijo (1-0) con un gol de penalti anotado por Jhoan, que le permite adelantarlo en la tabla. El Santa Amalia ganó en campo del deprimido Calamonte (1-2), que continúa sin ganar, para coger de nuevo fuerzas. Bryand Soga marcó de penalti, pero los tantos del veterano Joselu rubricaron la remontada amaliense.

El Diocesano sacó un punto de Montehermoso (1-1). Los locales marcaron primero por mediación de Luis y después empató Adrián para los colegiales. Ambas escuadras no terminan de arrancar.

El Badajoz se quedó sin marcar en Jerez (0-0) y sin 2 puntos más vitales. Terminó su periplo de 4 encuentros consecutivos fuera de casa con 7 puntos de 12 posibles, y ahora le espera el Nuevo Vivero el próximo domingo (19.00 horas) para enfrentarse al Llerenense. Precisamente el conjunto de Llerena, que llevaba 5 jornadas sin ganar, lo logró frente al colista Pueblonuevo (2-0), que sigue sin rascar lejos de su campo. Javi Duro y Adrián fueron quienes marcaron.