HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Villanovense sufrió la primera derrota casera ante el Moralo. E. DOMEQUE
Tercera RFEF

El Jaraíz se queda solo en el liderato

El equipo verato fue el único del triunvirato de cabeza que ganó su partido, el Don Benito empató y el Villanovense perdió

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

El CF Jaraíz se hace con el mando tras la disputa de la novena jornada en la Tercera extremeña. Con 20 puntos ve al resto ... de equipos por debajo gracias a la goleada que firmó en su campo. Con quienes compartía el liderato las tres últimas jornadas, que jugaron unas horas antes, no consiguieron ganar: el Don Benito (18) empató fuera y el Villanovense (17) cayó en casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Jaraíz se queda solo en el liderato

El Jaraíz se queda solo en el liderato