El Jaraíz figura en la lista de deudores de la AFE

Miércoles, 6 de agosto 2025, 07:42

Tras vencer el plazo otorgado por las comisiones mixtas, la AFE publicó este martes un nuevo listado con la relación de equipos que no se encuentran al corriente de pago y mantienen alguna deuda con sus jugadores. En Tercera RFEF, sigue apareciendo el Badajoz, fruto de la deuda de unos 5.000 euros contraída con el jugador de la plantilla del curso pasado Ander Montori tras su despido. Pero no es el único representante extremeño, ya que la AFE ha incluido también al Jaraíz, de Tercera RFEF, que el curso pasado jugó fase de ascenso. Ambos equipos tendrán los derechos federativos suspendidos y no podrán, por tanto, inscribir a jugadores hasta que sufraguen las cantidades adeudadas.