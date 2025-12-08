HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Don Benito celebra el triunfo con su afición en Santa Amalia. CD DON BENITO
Tercera RFEF

El Jaraíz y Don Benito vuelven a escaparse del tren de cabeza

Junto al Villanovense, fueron los únicos que ganaron de los diez primeros clasificados

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:52

Comenta

En una jornada en la que se marcaron solamente 15 goles entre los 9 partidos disputados, el Jaraíz (29 puntos) y el Don Benito (27), ... que ganaron sus compromisos, vuelven a distanciarse de sus más inmediatos perseguidores. Ninguno de ellos logró vencer a excepción del Villanovense (21), que recuperó la sonrisa después de 5 jornadas sin conocer la victoria y se coloca a un punto del playoff. Además de los dos primerosclasificados, Azuaga (23), Montijo (23) y Cabeza del Buey (22) cierran esas plazas con premio. El Puebla (21) comparte ilusión con el Villanovense para intentar alcanzarlas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  3. 3 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  4. 4 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  5. 5 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  6. 6 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  9. 9

    Condenan a un banco a devolver 15.000 euros a un cliente de Badajoz que sufrió una ciberestafa
  10. 10 Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Jaraíz y Don Benito vuelven a escaparse del tren de cabeza

El Jaraíz y Don Benito vuelven a escaparse del tren de cabeza