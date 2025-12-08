El Jaraíz y Don Benito vuelven a escaparse del tren de cabeza

En una jornada en la que se marcaron solamente 15 goles entre los 9 partidos disputados, el Jaraíz (29 puntos) y el Don Benito (27), ... que ganaron sus compromisos, vuelven a distanciarse de sus más inmediatos perseguidores. Ninguno de ellos logró vencer a excepción del Villanovense (21), que recuperó la sonrisa después de 5 jornadas sin conocer la victoria y se coloca a un punto del playoff. Además de los dos primerosclasificados, Azuaga (23), Montijo (23) y Cabeza del Buey (22) cierran esas plazas con premio. El Puebla (21) comparte ilusión con el Villanovense para intentar alcanzarlas.

La 13ª jornada en el grupo extremeño de Tercera, además de registrar la peor cuenta goleadora en lo que va de temporada, tuvo la curiosidad de ser testigo del estreno de 3 entrenadores dirigiendo a sus nuevos equipos, y ninguno ganó. José Antonio Ruiz (Moralo) empató, mientras qeu Juan Carlos Román (Llerenense) y Samuel Pérez (Montehermoso) perdieron. Aquel manido dicho de 'a entrenador nuevo, victoria segura', se ha quedado en otra época. Aunque a quien sí le ha surtido efecto ha sido al Badajoz, que los dos partidos que ha dirigido Miguel Ángel Ávila su equipo los ha ganado por un solitario gol, ambos de Borja Domingo, echando el cerrojo a su portería. El próximo domingo, en el Nuevo Vivero (12.00 horas), los blanquinegros tienen una buena piedra de toque con la visita del líder Jaraíz.

La jornada

Precisamente al cuadro de Dani Baños le tocó remontar al colista Pueblonuevo (2-1). Kelechi estrenó el marcador, pero antes del descanso le dieron la vuelta Alfre y Yoni. En la segunda mitad, expulsión del visitante Miguel y penalti fallado por el local Luismi, intrascendente para firmar los líderes el quinto triunfo seguido en casa. El Pueblonuevo corta la racha de 3 empates consecutivos.

Por su parte, el Don Benito superó al Santa Amalia (0-2), que cosechó su primera derrota casera y se estanca en la zona media. Higor Rocha y Rubén Sánchez fueron los goleadores. El amaliense Christ Daniel fue expulsado. Los calabazones han sumado 6 puntos de 9 posibles en las 3 salidas seguidas que ha disputado, justo cuando le llegan ahora 2 jornadas en su campo para terminar el año.

El Azuaga no pudo pasar del empate en su feudo con el Villafranca (1-1), igualada perjudicial para ambos. Konaté y Dani Rodríguez marcaron respectivamente.

Lo mismo pasó en el derbi entre el Puebla y Montijo (1-1). El local Coronado y el visitante Edu Reyes rubricaron el empate que no deja satisfecho a ninguno.

Más contento acabó el Cabeza del Buey en terreno del Jerez (1-1), porque el tanto de penalti de Fran Barranco, en el descuento, contrarrestó el inicial de Ben Azize. Ya son 11 jornadas sin perder para los de Fidel Caballero, mientras que los de Juanpe Sánchez acumulan 8, que también es elogiable, siendo además el rey del empate.

El Villanovense se reencontró con la victoria gracias a un penalti transformado por Óscar, el primero señalado a favor de los serones esta campaña. Su rival, el Llerenense, no encuentra la forma de despegarse del peligro con su tercer encuentro sin puntuar.

El Moralo se quedó con la miel en los labios en Calamonte (1-1). Su guardameta Jesús Navajas detuvo un penalti lanzado por Bryand Soga en la primera mitad, después en la segunda el visitante Perdi marcó, pero en el descuento Soga se desquitó con el empate, que les sirve para poco a las dos escuadras.

Mismo daño se hicieron Gévora y Diocesano (0-0), que no está atravesando su mejor momento. Por último, el mencionado Badajoz mantiene el pulso y la ilusión con su triunfo en campo del Montehermoso (0-1), que ha sumado 2 puntos de los últimos 24 disputados. Alexandre por los locales y Barrena por los visitantes fueron expulsados.