La ilusión y la depresión se ponen en la balanza en Olivenza

El equipo con mejores números de las últimas jornadas (no pierde desde hace siete fechas) contra el equipo con peores números de las últimas jornadas (no gana desde hace seis semanas). Parece una lucha desigual. Y en realidad lo es. Mientras el Olivenza tiene la ilusión por las nubes ante la posibilidad de disputar su primera fase de ascenso a la Segunda RFEF, el Plasencia asume que está prácticamente descendido y se presenta en el Ramón Rocha sin ninguna presión. Solo un milagro deportivo descomunal le salvaría de bajar a categoría regional, aunque pase lo que pase en Olivenza, el descenso no se consumará este domingo.

El Olivenza, que es cuarto, tiene ante sí una oportunidad magnífica de encarrilar su presencia en zona de playoff. Juega en casa ante el colista y sus perseguidores, Jerez y Trujillo, se enfrentan entre sí esta jornada.

Emilio Tienza podrá disponer de un once de garantías para medirse al Plasencia. Tiene las bajas ya conocidas de Javi Casero y Jesús Sánchez, y la duda por molestias físicas de Ramón.

El Plasencia, por su parte, vuelve a arrastrar los problemas que arrastra toda la temporada en el centro del campo. Germán Tejada ha vuelto a caer lesionado en un entrenamiento esta semana y podría sufrir un daño en la rodilla de cierta gravedad. El jugador madrileño había disputado unos minutos el pasado domingo tras más de un mes lesionado.

Otro que se pierde el partido esta mañana en Olivenza es Agus, con acumulación de amonestaciones. El que regresa tras cumplir sanción es Alberto Núñez, que podría desempeñarse en el centro del campo.