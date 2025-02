Gris triunfo del Jerez ante el Badajoz B

MANUEL GONZÁLEZ JEREZ. Lunes, 29 de noviembre 2021, 08:01 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

El Jerez logró una exigua victoria gracias a un tanto de Juanfri en la segunda parte ante un Badajoz corto de efectivos, obligado a tener que surtir, un día antes, al primer equipo. La victoria permite al cuadro local conservar el invicto en el Manuel Calzado e igualar en la segunda plaza con el Moralo y el Trujillo. En cambio, el filial pacense es antepenúltimo.

Tras unos primeros minutos en los que ambos equipos estuvieron muy espesos, el bando anfitrión creó su primera ocasión. Fue una buena jugada de Paquito desde la derecha que no encontró rematador. El cuero llegó a Juanfri cuyo remate rozó la red. A renglón seguido, un balón en largo volvió a dejar en buena situación a Juanfri, quien estrelló el esférico en la madera. Said recogió el rechace pero falló el disparo.

Después del descanso, fue el cuadro pacense el que salió más enchufado y el que gozó de las primeras llegadas. Carlos Mancha lo intentó con una falta directa que tuvo que desviar con apuros la zaga local. La réplica no tardó en llegar. Said chutó por encima de la portería defendida por Narváez. En el minuto 71 llegó el tanto que decidió la contienda. Juanfri recogió un balón suelto en la frontal del área y anotó el 1-0. El Badajoz B se lanzó en busca de un gol que le permitiera disfrutar de un punto en un campo difícil. Un remate de Carlos Mancha no logró ver puerta en una acción a balón parado. El Jerez tiró de oficio en los instantes finales para asegurar un nuevo triunfo en casa y continuar en la parte alta de la clasificación.