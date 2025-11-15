La gran revelación chequea el estado de ánimo de un favorito Badajoz desnortado

El Badajoz visita Cabeza del Buey en un duelo inédito al que llegan con los papeles cambiados. Si sorpresa es el excelente arranque del equipo ... de Fidel Caballero lo es más el atropellado inicio de los pacenses. Los blanquinegros afrontan la cita sin ser capaces de enderezar un rumbo que se torció sin llegar a salir de astilleros en la primera jornada y siguió enredándose con tres derrotas más. Ese les obliga a dar un rodeo mayor para alcanzar su destino final. El equipo caputbovense, en cambio, disfruta de un momento que ni soñado en su debut en Tercera. Recibe como la gran revelación a un favorito desnortado que como principal aspirante aún busca su identidad. Los locales quieren hurgar en esa presión autoimpuesta y sus dudas para prolongar su momento dulce en un día histórico para la localidad pacense.

Los de Fidel Caballero solo han perdido un partido y encadenan ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El conjunto de Juan Marrero, sin embargo, patinó el pasado domingo frente al Llerenense en el Nuevo Vivero y no le queda otra que ganar para seguir con su particular cronoescalada en su objetivo de dar caza al grupo de cabeza. El Cabeza del Buey chequea el estado de ánimo de los pacenses y su inoperancia ofensiva. El Badajoz no termina de explotar su pegada y lo acaba pagando.

A pesar de la diferencia de sensaciones, el técnico blanquinegro solo ve una salida posible para los suyos. «No nos basta con empatar. Hay que sumar de tres en tres», aleccionaba el preparador valenciano en la previa del viernes. En realidad es el mismo mensaje en el que lleva insistiendo desde que se metió en este lío debido a su pésimo inicio liguero.

Pero enfrente se encontrará con un rival con un estado de ánimo muy diferente y un campo que será una ratonera por el espectacular ambiente de fiesta que crece cada domingo y que subirá en entusiasmo con la primera visita oficial del Badajoz. «Tenemos mucha ilusión, hambre y ganas», apunta Fidel Caballero.

Marrero no se fía de un Cabeza del Buey en pleno éxtasis emocional que hace una semana estaba en playoff. «Está haciendo un inicio bueno y suelen rentabilizar bien sus ocasiones», apuntaba. El técnico caputbovense asume el desafío sin complejos y avisa que no son presa fácil. «En casa estamos muy fuertes y también fuera demostramos que somos un equipo sólido y sin fisuras que podemos competir con cualquiera».

El técnico blanquinegro vuelve a perder a Barrena al recaer de sus molestias musculares. Es su única baja, aunque no se descartan cambios en el once, ya que no quedó contento con cierto exceso de confianza de sus jugadores tras adelantarse en el marcador. Así, esta semana ha machacado con mantener la intensidad y concentración durante todo el partido. Pero sobre todo le preocupa la poca efectividad de su equipo y las concesiones al rival. «Hay que crear las máximas ocasiones y rentabilizarlas».