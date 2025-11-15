HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La escasa definición se está comvirtiendo en el gran lastre del Badajoz en este inicio de temporada. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

La gran revelación chequea el estado de ánimo de un favorito Badajoz desnortado

El Cabeza del Buey recibe a un equipo blanquinegro angustiado por la presión y las dudas en un duelo inédito y con los papeles cambiados

J. P.

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

El Badajoz visita Cabeza del Buey en un duelo inédito al que llegan con los papeles cambiados. Si sorpresa es el excelente arranque del equipo ... de Fidel Caballero lo es más el atropellado inicio de los pacenses. Los blanquinegros afrontan la cita sin ser capaces de enderezar un rumbo que se torció sin llegar a salir de astilleros en la primera jornada y siguió enredándose con tres derrotas más. Ese les obliga a dar un rodeo mayor para alcanzar su destino final. El equipo caputbovense, en cambio, disfruta de un momento que ni soñado en su debut en Tercera. Recibe como la gran revelación a un favorito desnortado que como principal aspirante aún busca su identidad. Los locales quieren hurgar en esa presión autoimpuesta y sus dudas para prolongar su momento dulce en un día histórico para la localidad pacense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  4. 4

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  5. 5 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  6. 6

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  7. 7 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  8. 8 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma
  9. 9 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  10. 10

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La gran revelación chequea el estado de ánimo de un favorito Badajoz desnortado

La gran revelación chequea el estado de ánimo de un favorito Badajoz desnortado