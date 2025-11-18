HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Miguel Ángel Ávila tiene la misión de levantar al Badajoz de su letargo. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El gran desafío de Ávila

El nuevo entrenador del Badajoz tiene mucho trabajo por delante para recuperar la motivación y reconducir el objetivo de un equipo irreconocible

J. P.

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:57

Miguel Ángel Ávila tiene mucha tarea por delante en el Nuevo Vivero. El entrenador cacereño toma las riendas de un Badajoz deprimido y sin ... rumbo que en Cabeza del Buey tocó fondo. El equipo blanquinegro deambula por la parte de atrás del grupo extremeño y no termina de encontrar su sitio. Partía con las expectativas de quedar campeón y ascender por la vía directa, pero la realidad le ha dado un sopapo de vuelta y media del que todavía sigue grogui.

