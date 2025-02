Golpe sobre la mesa del Extremadura

El golpe en la mesa que dio el Extremadura con su victoria ante el Llerenense es de los que suenan mucho. Un golpe ... contundente que no deja lugar a dudas: es uno de los más serios aspirantes al ascenso directo aSegunda RFEF. La racha del equipo es inmejorable en este 2025 y ante su público no defraudó y doblegó a uno de sus más rivales directos (3-0).

Desde el primer compás de juego y hasta el último minuto, el Extremadura fue mejor y supo aprovechar mejor las debilidades del rival. El Llerenense tuvo que ir a contracorriente desde el minuto tres y no consiguió poner en excesivo peligro la victoria de su rival. Los locales aventajan ahora en cuatro puntos a los de la Campiña Sur.

El partido era de altos vuelos y a las primeras de cambio Carlos Cordero se elevó más que el resto para poner por delante a los locales. No se habían cumplido ni cinco minutos, los dos equipos se estaban aún acomodando al choque y había público que aún no había ocupado el asiento cuando el Extremadura golpeó y se puso por delante. Callejón centró una falta lateral con maestría para que Carlos Cordero, sorprendentemente casi libre de marca, rematase de cabeza a la red para inaugurar el marcador y su cuenta particular como futbolista azulgrana.

Si el Llerenense quiso reaccionar, el Extremadura no le dejó. La solidez defensiva que está mostrando el cuadro de Cisqui en estos últimos partidos no es casualidad visto lo visto sobre el terreno de juego. El trabajo defensivo comienza con el futbolista más adelantado y desde ahí todos se ponen el mono de trabajo hasta llegar a Robador. Ante esta situación, el conjunto blanco se sentía ahogado cuando intentaba construir sus ataques desde su propia área.

Las oportunidades de gol para ambos conjuntos caían a cuentagotas y todo hacía indicar que el electrónico no se iba a mover antes del descanso. Eso sí, el Extremadura tuvo dos ocasiones que sí pudieron cambiar más el choque. Primero Callejón casi aprovecha un fallo de César Llera en la salida de balón, y después fue Pardo el que remató de cabeza un centro lateral, pero Álvaro Cordero despejó el cuero sobre la línea para dejar todo como estaba.

El Llerenense tuvo la suya en un balón parado, aunque los atacantes no consiguieron siquiera rematar un buen centro de Jesús Toy. El partido estaba entretenido, con dos equipos que demostraban su buen nivel en cada acción y con el aliciente de la importancia que tenía el envite en la clasificación.

CD Extremadura: Robador; Fran Rosales (Samu Hurtado, min. 89), Pardo, Carlos Cordero, Tala; Miguel Núñez, Marco (Moussa, min. 81), Dieguito (Robe Moreno, min. 75), Barace (Platero, min. 89); Callejón (Moha Fuseini, min. 75) y Maikel. 3 - 0 Llerenense: César Llera; Miguelito, Rubén Sánchez, Javi Duro, David Pérez; Aitor Brito (Juanan, min. 67), Luis Morcillo, Jesús Toy (Víctor Sánchez, min. 67), Imad; Canty (Kaká, min. 85) y Álvaro Cordero. Goles: 1-0: Carlos Cordero, min. 3. 2-0: Callejón, min. 48. 3-0: Robe Moreno, min. 87.

Árbitro: López Jiménez. Expulsó con roja directa al visitante Rubén Sánchez en el minuto 84. Amonestó con amarilla a los locales Pardo (m. 9) y Robe Moreno (m. 90); y a los visitantes Aitor Brito (m. 39) y Dani Martínez, en el banquillo (m. 85) y Álvaro Cordero (m. 89).

Incidencias: Francisco de la Hera de Almendralejo. Unos 2.900 espectadores en las gradas.

La segunda mitad comenzó como la primera, con el Extremadura golpeando duro. Callejón, que le mana la calidad a borbotones y que está en un momento espectacular de la temporada, se inventó uno de los goles del año. El delantero presionó en la banda a varios metros de la línea divisoria de los dos campos, vio a César Llera y batió al meta rival con un disparo bombeado inalcanzable. Si Juan García había propuesto un plan alternativo en el descanso, este se diluyó con el golazo de Callejón.

El Llerenense quería, pero no podía. Además, en la segunda mitad el partido entró en un periodo de constantes faltas y choques que beneficiaba al Extremadura. Ese 'otro fútbol' también se vio en el Francisco de la Hera y sin duda los locales fueron los que salieron ganando, y más después de la tarjeta roja al visitante Rubén Sánchez. Por último, Robe Moreno cerró la goleada con un gol de cabeza que también supone su primer gol con la camiseta del Extremadura.