«El futbolista del Badajoz tiene que abstraerse de todo y dejarse la piel por este escudo»
Fran Miranda / Capitán del Badajoz ·«Hubo un día que creíamos que se iba todo al garete, pero el club lo pudo sacar hacia delante y ahora habrá que arreglarlo de otra manera»
Badajoz
Jueves, 30 de octubre 2025, 20:54
Pertenece a una estirpe por la que circula sangre blanquinegra como parte de su ADN. Por eso a Fran Miranda (Badajoz, 1990) le duele más ... que a nadie en el vestuario la situación del Badajoz hundido en la Tercera extremeña. El central pacense salió del club hace casi dos décadas siendo un juvenil de gran proyección y regresó el año pasado ya con una trayectoria consagrada para cerrar su círculo vital con un último servicio. Y ha vuelto con el único objetivo de devolver al Badajoz a la categoría que se merece.
Con los galones que le aporta la capitanía del Badajoz resalta la responsabilidad y el compromiso que conlleva vestir la camiseta blanquinegra. Y bajo esa premisa trata de inculcar el significado de estos colores a los más jóvenes y llegados de fuera. No regatea ningún tema y asume la deuda pendiente que tienen con la sufrida afición pacense. El Nuevo Vivero siempre ha sido un estadio especial para Fran Miranda y hace cuatro años ya dejó claras su ilusión de volver en su reencuentro con su admirada afición pacense en una eliminatoria de Copa del Rey con el Alcoyano. En este arranque ha destapado una faceta goleadora poco habitual en su perfil con dos tantos. De hecho mantiene, como en su debut en el primer equipo con 17 años, que no heredó el don rematador de su padre.
–¿El vestuario está ya más tranquilo después de estas dos victorias consecutivas?
–Bueno, más tranquilo... Hace un mes o así también conseguimos dos victorias consecutivas y al final... La palabra no es tranquilidad, es que el trabajo que estamos haciendo un poco se ve en los resultados. Lo que queremos para poder ir mejorando y sacar la cabeza de ahí. Tenemos un vestuario fuerte y no es fácil por la situación que estamos pasando desde el principio.
–¿Se afrontan igual los partidos estando en una situación tan atípica para el Badajoz como es verse en puestos de descenso?
–Tenemos una responsabilidad con el Badajoz porque no es un club cualquiera, es un club con mucha gente que tenemos detrás, que no solo nuestras familias dependen de nosotros, sino el proyecto, la institución... y no es fácil como quien dice, pero creo que el futbolista del Badajoz debe abstraerse de todo eso, debe salir al campo y dejarse la piel por este escudo, que es lo mínimo que se pide.
–El equipo ha empezado la temporada todo lo contrario que el año pasado, que arrancó como un tiro y al final no se consiguió el ascenso. Ahora con ¿Tiene motivos la afición para confiar en que este año es posible?
–Nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar día a día, ir a Jerez con la máxima ilusión posible e intentar sacar los tres puntos como sea. Después si somos capaces y tenemos el valor de conseguir muchas victorias, que la gente esté orgullosa de nosotros. La afición siempre estará por y para el Badajoz, pero lo que queremos es que estén con nosotros, pero para que estén con nosotros debemos darles mucho, creo que el grupo lo tiene en mente y vamos a luchar también por ello.
–¿La plantilla piensa más en salir definitivamente de ahí abajo o en alcanzar cuanto antes los puestos de playoff?
–No, yo creo que no tenemos que pensar ni en salir de ahí abajo ni en alcanzar los puestos de playoff. Creo que la única manera de estar donde todo el mundo quiere es pensar solo en Jerez. Ir a Jerez con una intensidad increíble, con mucha ilusión de conseguir la tercera victoria consecutiva fuera de casa, de seguir sumando muchas sensaciones positivas. La única manera de poder dar la vuelta a toda la situación y estar donde todo el mundo quiere es ir día a día, partido a partido, sin ver más allá porque creo que si no nos estamos equivocando porque ya nos ha pasado.
–En su primer año se quedó sin marcar y ahora ya lleva dos goles. ¿A nivel personal se siente mejor?
–Soy el mismo, de hecho el año pasado a nivel de rendimiento creo que di muy buen rendimiento, no llegaron los goles, pero bueno, pues se está dando este año. La verdad es que estoy contento, los minutos que estoy sumando siempre puedo hacerlo mejor, pero si puedo ayudar al equipo, pues por mí encantado.
–Dos goles, los mismos que en su debut hace casi 20 años como blanquinegro.
–Sí, sí, me acuerdo cuando debuté aquí con el Badajoz por primera vez que metí dos goles en un partido. La verdad que fue increíble, eso no se olvidará nunca, pero eso ya ha prescrito (jajaja). Estoy contento, la verdad que yo sobre todo vivo esto con mucha ilusión y mucha pasión, es lo que más me gusta en el mundo y sobre todo quiero transmitir eso a la gente. Que cuando haces lo que más te gusta en el mundo, no hay excusas para no estar bien y que somos los mayores privilegiados del mundo de poder desarrollar esta profesión y debemos transmitir eso, por lo menos los más mayores.
–¿Y sigue pensando después de 18 años de su debut que es peor rematador que su padre?
–Sí, sin duda. Mi padre era un animal, yo soy mucho peor. Pero somos jugadores diferentes y él hizo su camino, yo el mío y ya estamos orgullosos de ello.
–Hace un año vino con el Alcoyano en Copa y decía que siempre era una ilusión volver al Nuevo Vivero y que le gustaría retirarse aquí. ¿Cómo se encontró el club casi dos décadas después?
–La verdad que se me vuelve un poco la piel de gallina solo de pensar eso. Para mí es muy especial estar aquí. Mi familia entera, hay una tradición detrás del club. No solo por parte de mi padre, mi abuelo, mi tío, mi suegro, mi cuñado, mi familia por las dos partes. Hemos estado aquí de una manera u otra, de entrenador, director deportivo, de todas las maneras. Entonces para mí es realmente especial. Es una pena estar en una categoría que un club así no se merece. Pero cuando estás aquí, pues algo has hecho para estar aquí, ¿no? Pero todo el mundo sabe de lo que es capaz Badajoz, el club y solo hay que ver el estadio, la gente, el gimnasio que tenemos, las instalaciones..., pero para poder llegar a donde todo el mundo quiere, a donde han tocado un poquito con los dedos en su momento, que es el fútbol profesional, ahora mismo hay que tener la humildad de no mirar a nadie por encima del hombro, de hacer las cosas muy bien porque es muy difícil salir de esta categoría. Le ha pasado a muchos clubes y creo que se puede conseguir todo y más estando en un sitio así porque hay mimbres para ello. Pero hay que lucharlo y no hay mejor modo que desde la ilusión. La vida se trata de eso y este club tiene mucha ilusión de hacer las cosas bien y de tirar para arriba, pero para tirar para arriba primero hay que salir de aquí y eso es tremendamente complicado.
«Estamos al día y no nos han fallado nunca desde el año pasado que yo estoy aquí»
Fran Miranda
Capitán del Badajoz
–En el plano económico, el club afronta una temporada clave al no disponer de los ingresos de los abonos y tener inminente un convenio de pagos con sus acreedores que asumir. Como capitán, ¿cómo ve la situación? ¿La propiedad os transmite en ese sentido tranquilidad?
–Nosotros no tenemos ningún pero con la propiedad, siempre nos ha mantenido al día. Creo que se ha gastado muchísimo dinero al mes en tener esto, a tenernos cuidados y al juvenil de División de Honor. Creo que han hecho también una gran labor y no es fácil. El club tiene deudas, son muchas cosas externas que a los jugadores se nos escapan, que no sabemos y de eso no entendemos. Pero a nosotros lo que nos transmiten es que estemos tranquilos. De hecho tampoco se nos tiene que transmitir nada porque estamos al día como futbolistas y no nos han fallado nunca desde el año pasado desde que yo estoy aquí. Entonces yo no puedo hablar mal en ese sentido. Nosotros estamos respaldados y vamos para adelante con lo que haga falta.
–Pero el inicio no ha sido muy tranquilizador con la sanción de la FIFA.
–Sí, en ese aspecto la verdad que lo pasamos muy mal. Hubo un día que creíamos que se iba todo al garete, por decirlo de alguna manera. Y gracias a Dios, pues no ha sido así. Sería muy injusto para todo el mundo con toda esta situación. Pero el club lo pudo sacar hacia delante y ahora habrá que arreglarlo de otra manera. Soy el capitán, pero de lo deportivo, no de una institución como tal que a mí se me escapa un poco a nivel extradeportivo las cosas que pueda haber del tema FIFA. De ese tema son más los abogados, la gente de la propiedad que saben de estas cosas. Lo único que puedo decir en ese sentido es que nosotros estamos trabajando mucho para poder hacer las cosas bien y que la gente esté contenta con nosotros.
«A mí me gusta verlo del modo de ¿y si lo conseguimos? Eso sería una gesta histórica»
Fran Miranda
Capitán del Badajoz
–Un lastre que hace que desde las primeras jornadas el equipo ya no tenga margen de error.
–Empezar con menos tres puntos es muy duro, fue como un mazazo. Porque al final si tú tienes seis puntos más, que es lo que hemos dejado de ganar, estaríamos ahí ya. Entonces la gente a lo mejor tendría mucha más ilusión, pero a mí me gusta mirarlo del modo de ¿y si lo conseguimos? Eso sería una gesta histórica, creo que en el fútbol no ha pasado, que empieces con menos tres y puedas conseguir algo grande cuando hace dos semanas te estaban matando. Creo que tenemos que jugar mucho con eso. Hace dos semanas cuando perdimos con el Moralo éramos los peores del mundo, esto se iba a la mierda, íbamos a descender y ahora parece que asomamos un poco la cabeza como quien dice. Pero queda mucho. Por el hecho de ser el Badajoz no nos merecemos estar ahí, pero no es cuestión de merecerlo, es cuestión de ejercer y poner orden. Lo dice mucho el míster. Tenemos que poner al Badajoz donde merece, pero realmente ¿qué vamos a hacer para merecerlo? Debemos seguir día a día por el camino que estamos llevando porque creo que podemos conseguir algo que puede ser irrepetible. Pero eso queda muy lejos, ahora solo nos tenemos que centrar en Jerez.
«Tenemos que dejar al Badajoz donde merece»
Fran Miranda
Capitán del Badajoz
–Lo próximo es Jerez, cuarta salida consecutiva, ¿cómo lleva el equipo estar tanto tiempo sin jugar en el Nuevo Vivero?
–La verdad que se echa mucho de menos. Cuando venimos aquí al Nuevo Vivero, este estadio, es que te sientes futbolista de verdad. No es lo mismo jugar aquí que en cualquier otro campo, incluso da igual la categoría, esto es otra historia. Se echa mucho de menos y encima estamos viendo que el campo está quedando también genial. Estamos muy contentos de que ya mismo volvamos a estar otra vez aquí con nuestra gente. Vamos a por todas a tope, a preparar bien el partido y a ver si somos capaces de traernos la victoria porque sería un paso muy grande.
