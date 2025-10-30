HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Fran Miranda celebra un gol con Borja Domingo. ÁNGEL MÁRQUEZ
Tercera RFEF

«El futbolista del Badajoz tiene que abstraerse de todo y dejarse la piel por este escudo»

Fran Miranda / Capitán del Badajoz ·

«Hubo un día que creíamos que se iba todo al garete, pero el club lo pudo sacar hacia delante y ahora habrá que arreglarlo de otra manera»

Javi Pérez

Javi Pérez

Badajoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:54

Pertenece a una estirpe por la que circula sangre blanquinegra como parte de su ADN. Por eso a Fran Miranda (Badajoz, 1990) le duele más ... que a nadie en el vestuario la situación del Badajoz hundido en la Tercera extremeña. El central pacense salió del club hace casi dos décadas siendo un juvenil de gran proyección y regresó el año pasado ya con una trayectoria consagrada para cerrar su círculo vital con un último servicio. Y ha vuelto con el único objetivo de devolver al Badajoz a la categoría que se merece.

