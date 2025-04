Fulton lleva al éxtasis al Olivenza en Almendralejo

Para explicar el partido en el Francisco de la Hera hay que empezar por el final. Hay que comenzar por uno de los goles de ... la temporada en todos los sentidos. Primero por su belleza, porque Fulton batió a Robador casi desde el centro del campo; y segundo por lo sorpresivo de éste, ya que le sirvió al Olivenza para sumar sus primeros tres puntos y para ganar en uno de los campos más complicados de la Tercera División.

El Olivenza consiguió una de las 'machadas' de la temporada. El gol de Fulton, sumado al de Quique Roldán en la primera parte y al sufrimiento de todo el equipo durante los 90 minutos, hizo que el cuadro visitante se fuese del Francisco de la Hera con una sonrisa de oreja a oreja.

Si había alguna duda sobre la importancia que se le está dando al partido del próximo miércoles ante el Cieza, que le puede dar la clasificación para la Copa del Rey, se esfumaron al ver el 'once' inicial de José María Cidoncha. Solo tres futbolistas, uno de ellos el portero, repitieron con respecto al partido ante el UCAM Murcia, y algunos como Pardo, Samu Hurtado o Miguel Núñez no entraron siquiera en la convocatoria.

Por su parte, el Olivenza, que aún no sabía lo que era puntuar antes del choque, tenía claro su plan de partido desde el principio. Una línea de cinco atrás con cuatro jugadores por delante y Quique Roldán como punta de lanza. En ataque, el cuadro de José Antonio González se encomendaba al fútbol directo y a la calidad de jugadores como Elías, Salva o el propio Quique Roldán.

Extremadura Robador; Fran Rosales, Murillo, Cidoncha (Carlos, min. 76), Tala, Alberto Izquierdo (Diego Díaz, min. 46); Espinar (Callejón, min. 60), Manu Alcázar, Marco Manchón; Rubén Cabeza (Pablo Platero, min. 69) y Javi Bernal (Leandro, min. 46). 0 - 1 Olivenza Iván Vaquerizo; Dannel (Pablo Aza, min. 54), Abda, Diego Ramos, Mario García, Ahmed; José Cortés, Santi Chávez (Pau López, min. 85), Elías, Salva y Quique Roldán (Fulton, min. 69).











-

En el comienzo del partido era el Extremadura el que tenía el control del balón, pero sin profundidad. El Olivenza esperaba en su propio campo a tener una oportunidad que inquietase la meta de Robador. Dicho y hecho. Antes de cumplirse los 20 minutos Quique Roldán y Elías cocinaron una jugada que dejó al segundo con una oportunidad clara de disparo. El jugador del cuadro oliventino disparó y el esférico se encontró con la mano de Murillo. Penalti para los visitantes y gol sin discusión de Roldán desde los once metros.

El primer gol recibido por el Extremadura en liga despertó un poco al cuadro de Almendralejo, que lo intentó sobre todo a balón parado. Murillo y Cidoncha estuvieron cerca de marcar de cabeza y Tala de falta, pero tuvo que aparecer Marco Manchón para aclarar la situación para los locales. El joven almendralejense recibió en banda, se fue con facilidad de su par y puso el balón atrás para que Rubén Cabeza, que llegó solo, empujase el cuerdo a las mallas.

Tras el descanso, José María Cidoncha introdujo cambios con la intención de crear más peligro en la meta de Iván Vaquerizo. Diego Díaz y Leandro elevaron el nivel del equipo, que ahora sí comenzó a crear peligro minuto tras minuto en la meta rival. Un remate de Rubén Cabeza por aquí, un pase atrás de Diego Díaz que no encontró a ningún compañero por allá, y el peligro que se instalaba en el área del Olivenza.

Pero los minutos pasaban y el Extremadura no encontraba el camino hacia la victoria. Para el Olivenza estaba defendiéndose como podía las acometidas azulgranas, que fueron creciendo cuando entró en el campo Callejón. Los minutos pasaban y el Extremadura no derribaba el muro oliventino. Además, los locales tuvieron que jugar con diez los últimos minutos por la lesión de Pablo Platero, que seguramente no llegue al choque del miércoles ante el Cieza.

A la película del partido le quedaba aún un giro final más sorpresivo que los finales M. Night Shyamalan. Cuando el Extremadura estaba más volcado en el ataque y el partido estaba muriendo, le cayó un balón a Fulton en el centro del campo y ahí el futbolista del conjunto oliventino creó su obra de arte. Fulton controló, levantó la cabeza, vio a Robador adelantado y disparó a puerta para llevar el delirio a su banquillo y los primeros tres puntos en el casillero del Olivenza.