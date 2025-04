El filial del Badajoz sigue sin cobrar

J. P. Badajoz Jueves, 4 de julio 2024, 20:03 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

El Badajoz va camino de adentrarse en el culebrón que cada verano se asoma por el Nuevo Vivero. El hilo argumental sigue siendo el mismo de una situación de impagos, pero esta vez con el filial como protagonista. Ni el ascenso a Primera Extremeña parece haber sido suficiente para que el club cumpla con sus compromisos y sepa recompensar a una plantilla que se ha sentido abandonada toda la temporada.

El Badajoz B continúa sin cobrar desde diciembre a pesar de que el club anunciara este jueves que había saldado su deuda con la cantera. Eso sí, en su escueta nota se cuidó de elegir bien las palabras para dejar abiertas las interpretaciones. «En el día de hoy, 4 de julio, el Club Deportivo Badajoz ha abonado lo debido a La Academia, el CD Badajoz Femenino y al Juvenil. Lo que se comunica para general conocimiento», aseguraba en sus perfiles sociales. En ese breve comunicado se menciona a La Academia CDB como parte que engloba a todas las categorías, pero también se cita al juvenil que pertenece a la misma estructura y en cambio no al filial.

Una comunicación que desataba la rápida crispación entre los componentes del Badajoz B, precisamente de los pocos equipos de la cantera en cumplir sus objetivos con el ascenso a Primera Extremeña. Santos Granado no podía ocultar su indignación con la propiedad del club. «Han decidido no pagar a nadie de todo el filial, ni al cuerpo técnico ni a los jugadores. He hablado con Javier Peña y el responsable de la cantera, Guzmán, y me han dicho que no nos van a pagar a ninguno, que han intentado hacerle cambiar de parecer pero que era decisión del dueño», explica el ya extécnico blanquinegro. Santos Granado ya comunicó que no seguiría al frente del filial hace casi un mes y junto a su equipo técnico denunciaron al club por incumplimento de sus contratos. Con su salida y una reducción en las condiciones económicas para el filial, todo apunta a que el Badajoz B estará dirigido en la temporada de su retorno a Primera Extremeña por Víctor García, entrenador del cadete blanquinegro.

La reacción del capitán tampoco se hizo esperar. José Ángel no quiso hacer declaraciones a este diario hasta hablar con Guzmán, pero pocos minutos después en su perfil de 'X' dejaba claro su gran malestar en defensa de sus compañeros. «Pisar de esa manera a chavales que lo han dado todo por el club a pesar de todas las dificultades y que incluso han conseguido el objetivo final es lo más lamentable que vi en esto del fútbol y mira que he vivido de todo. Esto solo demuestra que os queda grande el CD Badajoz y su afición».

Desde La Academia confirman que el filial es el único que se ha quedado sin recibir lo que les corresponde y precisan que esta decisión se ha tomado de forma unilateral por parte de la propiedad sin contar con los responsables de la cantera. De hecho, apuntan que se había trabajado en repartir las cantidades destinadas a tal fin de forma equitativa entre todos los equipos y de esa manera daba para cubrir tres de las cuatro mensualidades atrasadas y así se lo trasladaron a los dueños.

Esta decisión del club responde a una represalia que ya lleva coleando desde abril. Entonces, miembros de La Academia emitieron un comunicado en el que denunciaban los retrasos de varias mensualidades en las gratificaciones de jugadores y técnicos de las categorías inferiores, incluido el Femenino. A raíz de hacer pública la situación, Javier Peña respondía en rueda de prensa haciendo ver la posición del club y que por ese motivo se había paralizado la orden de pago. «El 5 de abril se pagó a la primera plantilla y al día siguiente estaba preparado el pago para el filial, el juvenil, La Academia y el femenino, pero el comunicado generó cierto malestar en la propiedad y no hay una fecha concreta», señaló el director general el 23 de abril.

Segundo comunicado del Badajoz

Ahora esta afrenta se corresponde a otra información relativa a este asunto sacada a la luz el pasado 15 de junio. El propio Badajoz lo admitía en un nuevo comunicado que volvía a sacar este jueves tres horas después del primero para tratar de explicar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión con el filial. «Se pactó con ellos a principios de junio, pagar los salarios adeudados junto con los de el resto de La Academia, Juvenil y Femenino el día cinco de julio. Por su cuenta y riesgo, habiendo aceptado dicho acuerdo y obrando de mala fe, miembros del cuerpo técnico comenzaron a injuriar al club en redes sociales antes de la fecha de pago; como ya hicieron el 5 de abril, a través de un comunicado, a dos días del determinante partido contra la Gimnástica Segoviana». El club blanquinegro añade en esta segunda nota su crítica a los sueldos que considera elevados para la categoría y que acudirá a la justicia. «Si unimos estos hechos a los desorbitados salarios de algunos de ellos -teniendo en cuenta la realidad de la Segunda Extremeña-, el CD Badajoz ha decidido defenderse en los juzgados y que sea la justicia la que decida la procedencia o no de unos contratos totalmente desproporcionados; que poco o nada corresponden a los de un club de la última categoría del fútbol regional».

En ese sentido, los responsables de Lanuspe dejaban a todos los integrantes del Badajoz B fuera de los pagos que el club aseguraba haber hecho efectivos este mismo jueves para cumplir con La Academia