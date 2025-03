Extremadura-Azuaga, duelo de altos vuelos

El partido entre el Extremadura y el Azuaga es de altos vuelos. Es de esos encuentros que te puede cambiar la temporada, ya ... sea para bien o para mal. Los contrincantes son dos equipos que están en los puestos de arriba y que pueden salir heridos o muy reforzados del partido según el resultado.

En el caso del Extremadura, después de la dura derrota en Castuera, supone una oportunidad para lamerse las heridas y volver a la senda de la victoria. Si gana, el cuadro de Almendralejo tendrá un horizonte más llano por delante, ya que habría vencido a un rival directo y espantado las posibles dudas. Pero si pierde, el mes de diciembre comenzaría cuesta arriba y con la sensación de que se escapan los primeros clasificados. Por eso, el partido ante el Azuaga es tan importante para los locales.

En cuanto a los de la Campiña Sur, que llegan en su mejor momento, vencer significaría dar un golpe sobre la mesa y presentar claramente su candidatura a ser uno de los equipos a tener muy en cuenta en la parte alta de la clasificación. Las tres victorias consecutivas le han colocado en tercera posición, por delante de Badajoz y Extremadura. Si pierde, el cuadro de José Miguel Ramos tendría la sensación de perder una oportunidad de hacer daño a un rival directo, pero seguiría en una buena posición en la tabla.

El objetivo del Extremadura, según su entrenador, Cisqui, es quedar en lo más alto. Por eso, el equipo que llega con más urgencias al partido del Francisco de la Hera es el local. Los azulgranas no piensan en otra cosa que en ganar, y ahí puede encontrar el Azuaga un hueco para intentar, con el paso de los minutos, que el Extremadura pueda precipitarse y lleguen los errores.

Extremadura: Robador; Samu Hurtado, Pardo, Cidoncha, Alberto; Moussa, Miguel Núñez, Pablo Platero, Diego Díaz; Callejón y Rubén Cabeza. - Azuaga: Marco Pérez; Diego Domínguez, Ezequiel León, Samed, Álvaro Moro; Álex Molina, Peter, David Mosquera, Junior, Juanpe e Ingoma. Árbitro: González Silva.

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 13.00.

Vuelve Miguel Núñez, que se perdió el partido de Castuera por sanción, a la medular para darle más control y equilibrio y en el ataque azulgrana es donde el técnico tiene más opciones para variar el equipo inicial. Pablo Platero fue suplente la pasada jornada, pero podría entrar en el 'once' por Marco Manchón. El que seguro que no estará es Tala. El defensa extremeño sufrió una lesión de rodilla en Castuera y estará fuera del equipo varias semanas, por lo que no volverá a jugar en 2024.

En el Azuaga jugarán varios futbolistas con pasado azulgrana. El defensa Samed y el atacante Junior estuvieron en el filial del Extremadura UD, e incluso el segundo debutó con el primer equipo. Además, otro jugador con pasado azulgrana es David Mosquera, hijo del actual director deportivo del CD Extremadura.

Una de las bazas más potentes del Azuaga para intentar llevarse los tres puntos del Francisco de la Hera es el delantero Ingoma. El goleador de Zambia es ahora mismo el pichichi de la Tercera RFEF extremeña con nueve tantos y es una de las sensaciones de la temporada en la categoría. Ingoma será un quebradero de cabeza para la defensa azulgrana, y el Azuaga espera poder aprovechar su potencial en el Francisco de la Hera.