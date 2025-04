El Extremadura vuelve a su mejor versión visitante

El Extremadura de 2025 es un martillo pilón que gana prácticamente por decreto. Los azulgranas solo han permitido un empate en estos últimos tres meses ... de competición. Todo lo demás lo ha ganado y, excepto la victoria ante el Badajoz, lo ha hecho con una superioridad que asombra. Además, el equipo de Cisqui volvió a mostrar su versión arrolladora como visitante, después de que su última salida se saldase con un empate en Puebla de la Calzada.

Pese a la racha espectacular, su renta con el segundo no asciende a más de tres puntos. El Azuaga, también invicto en este 2025, persigue a los de Almendralejo con una fe ciega en que puede arrebatarle la primera posición. El partido del año se diputará en dos jornadas, cuando el Extremadura visite el feudo del Azuaga, pero antes los azulgranas quieren llegar con la mayor renta posible a ese choque.

Esta semana es clave para los de Cisqui. El Castuera visita el Francisco de la Hera, feudo en el que el Extremadura no pierde puntos desde diciembre; y el Azuaga tiene que viajar a Jaraíz, la casa del cuarto clasificado, que además es el tercer mejor local del grupo. El Extremadura espera poder sacar su partido adelante y aprovecharse de un posible tropiezo del Azuaga para ir a la Campiña Sur en unos días con más ventaja en la clasificación.

El partido clave es la próxima semana, pero en el Extremadura no quieren pensar en otra cosa que no sea el encuentro ante el Castuera. Más de la mitad de los equipos se están jugando la temporada en estas últimas jornadas y los de Cisqui huyen de cualquier confianza ante el cuadro turronero, que necesita la victoria sí o sí para salir de los últimos puestos de la tabla. «Todos los equipos se juegan mucho y esa es la dificultad que tiene cada partido», admitía Cisqui tras la victoria de su equipo en Trujillo.

El Extremadura compite en cada campo y ante cada rival, aunque las condiciones del terreno de juego no sean las mejores, como le pasó en Trujillo. El equipo entrenó durante la semana cómo abordar el partido para llevarlo a su terreno, ya que tenía que cambiar la forma de jugar con respecto a los encuentros del Francisco de la Hera. Los de Almendralejo no levantaron el pie del acelerador y volvieron a la capital de Tierra de Barros con tres puntos y de nuevo una goleada a su favor, lo que llenó de felicidad a su entrenador, Cisqui. «El equipo sigue con ese sello de competitivo y de ganador, que es una de las cosas que he intentado inculcar», sentenció el técnico.