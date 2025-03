Al Extremadura solo le vale ganar ante el Diocesano

Raúl Peña Almendralejo Sábado, 14 de diciembre 2024, 19:39 | Actualizado 23:33h. Comenta Compartir

El Extremadura no esperaba tener que disputar un partido tan importante para el devenir de la temporada en pleno diciembre. La buena racha de ... resultados con Cisqui en el banquillo se vio truncada con la derrota en Castuera y el empate en casa ante el Azuaga. Esos tropiezos han propiciado que los azulgranas visiten al Diocesano con la necesidad de no perder si no quieren que uno de los primeros clasificados se le escape en la cabeza de la tabla.

Los azulgranas pueden empatar a puntos con el Diocesano en caso de ganar, pero también los cacereños pueden aventajar en seis puntos si consiguen que la victoria se quede en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado. Para el Extremadura son más de tres puntos, ya que también se juega olvidar los últimos dos encuentros y poder doblegar a uno de sus rivales más directos. Por su parte, el Diocesano quiere lamerse las heridas después de su última derrota. Los cacereños cayeron ante el Jaraíz por tres a cero, por lo que quieren hacer borrón y cuenta nueva a costa de uno de los rivales más potentes del grupo. El Extremadura acude a Cáceres con dos bajas muy importantes. Tala y Miguel Núñez, dos jugadores capitales para Cisqui, se perderán el choque por lesión. Tala ya es el segundo partido que se pierde, mientras que Miguel Núñez no estará junto a sus compañeros después de lesionarse en el encuentro ante el Azuaga de la pasada semana. El mediocentro extremeño estará varias semanas fuera de los terrenos de juego. El Diocesano no podrá contar con Fran Castro, que fue expulsado la pasada jornada ante el Jaraíz. A los visitantes no les vale como excusa no poder contar con dos de sus principales piezas en su esquema. Al Extremadura no le vale otro resultado que no sea la victoria y tendrá que dar su mejor versión, que no se ha visto en estas dos últimas jornadas, para poder doblegar a una de las revelaciones positivas de la temporada en la Tercera RFEF en Extremadura. DIOCESANO-EXTREMADURA DIOCESANO Cristian; Jorge Bote, Pablo Morillo, Ángel, Abel, Monte, Esteban, Angelito, Mikel, Carlos Fernández y Nacho Mena.

EXTREMADURA Robador; Samu Hurtado, Pardo, Murillo, Alberto; Moussa, Manu Alcázar, Marco, Diego Díaz; Callejón y Rubén Cabeza.

ÁRBITRO Novella Navalón.

ESTADIO Y HORA Manolo Sánchez Delgado, 12.00 horas.

