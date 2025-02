El Extremadura sigue su escalada

El Extremadura está de dulce en este 2025. Las victorias para los azulgranas caen por la inercia que genera el buen juego del equipo de Cisqui. Su última víctima fue un Jerez que tampoco hizo un partido tan malo como para encajar cuatro ... tantos, pero la pegada azulgrana se hizo notar en el Francisco de la Hera. Además, a esos cuatro goles hay que sumarles dos remates a los palos y varias ocasiones claras. En definitiva, el Extremadura fue un vendaval.

La victoria coloca al Extremadura en segunda posición tras el empate del Azuaga. Los de Cisqui están aprovechando los tropiezos rivales y su gran racha de resultados para ser ahora mismo el más inmediato perseguidor del líder Jaraíz, que sigue intratable. Ahora los azulgranas visitan el campo del colista y después tienen cuatro partidos consecutivos en casa para intentar alargar la racha de resultados.

El Extremadura tiene la suficiente calidad individual para crearle problemas a cualquier equipo en fase ofensiva. Si a eso se le suma que los mejores tienen un día inspirado da como resultado que el Extremadura pueda irse con varios goles de ventaja al descanso. Ante el Jerez los locales se fueron con una mínima ventaja a vestuarios, pero por ocasiones la renta pudo ser mayor.

Cisqui ha dado con la tecla, cada jugador suma y el Extremadura cuenta ahora con un equipo muy fuerte tanto en defensa como en ataque. Los de Almendralejo volvieron a dejar su portería a cero por segunda semana consecutiva.

El Jerez no jugó mal durante los primeros 45 minutos e incluso tuvo alguna opción de empatar cerca del descanso, pero sufrió cuando el Extremadura ponía la directa sobre la portería de un Jesús Torres que salvó a su equipo en un par de ocasiones. Los de Juanpe Sánchez intentaban bajarle el ritmo al choque cuando tenía el esférico, pero les faltó un poco más de acierto en los metros finales para crear más peligro en la meta de Robador.

Los locales se pusieron por delante pronto gracias a un gol de Barace, que remató desde dentro del área un rechace, pero no bajaron el nivel. Es más, Jesús Torres le paró un buen disparo de Dieguito, Marco Manchón falló una buena oportunidad tras un pase de Callejón, Dieguito chutó al larguero y Jesús Torres de nuevo frenó al Extremadura con una buena parada tras un tiro de Callejón. El Extremadura las tuvo de todos los colores.

El Jerez estaba vivo y puso en apuros al Extremadura con una falta de Chema Chávez que paró Robador y con un disparo de Juanfri que también atajó el meta. Pese al dominio local y las múltiples ocasiones, el Jerez se puso ir con el empate a vestuarios. Aun así, la momentánea victoria del Extremadura hacía justicia tras lo visto sobre el terreno de juego.

Extremadura: Extremadura: Robador; Fran Rosales (Samu Hurtado, min. 82), Pardo, Carlos Cordero, Tala; Miguel Núñez, Marco Manchón (Robe Moreno, min. 65), Dieguito (Moha Fuseini, min. 77),Barace; Callejón (Rubén Cabeza, min. 82) y Maikel. 4 - 0 Jerez: Jesús Torres; Hormigo, Chechu, Juanan Sancho (Peral, min. 82), Carlos Arias; Deme(Loreto, min. 65), Poti (Espinar, min. 65), Juanfri, Abraham (Ñoño, min. 82); Chema Chávez y Manu Ferrera (José Morales, min. 82). Goles: 1-0: Barace, min. 12. 2-0: Callejón, min. 57. 3-0: Callejón, min. 76. 4-0: Barace, min. 81.

Árbitro: Fernández Morillo. Amonestó con amarilla al local Pardo (66); y a los visitantes Chema Chávez (26), Juanfri (35) y Abraham (36). También vio la amarilla el entrenador visitant Juanpe Sánchez.

Incidencias: Francisco de la Hera de Almendralejo. Unos 2.200 espectadores en las gradas. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela del jugador azulgrana Marco Manchón.

Tras el descanso los locales no levantaron el pie del acelerador y las ocasiones no dejaban de caer para los azulgranas, que pronto aumentaron su ventaja. Antes del segundo tanto, Barace disparó al poste en lo que significó el preludio del gol de Callejón, que remató a placer un gran centro de Dieguito. El Extremadura no quería sorpresas y quiso encauzar la victoria desde bien pronto en la segunda mitad.

El Jerez tampoco bajó los brazos con ese segundo gol, pero sí que se le vio resignado con el paso de los minutos. Además, el Extremadura siguió haciendo daño y consiguió el tercero con un disparo de Callejón desde dentro del área. El granadino es un seguro de vida en el área rival y no perdona cuando tiene la oportunidad de marcar.

Barace no quiso ser menos que su compañero y a menos de diez del final marcó también su doblete. El extremo aprovechó un fallo defensivo del Jerez para anotar su segundo gol y el

cuarto de su cuenta particular en los últimos tres partidos. Este cuarto tanto azulgrana cerró el

choque para un Extremadura que sigue la estela de un intratable Jaraíz y que aprovechó el tropiezo del Azuaga para colocarse en segunda posición.