El Extremadura seguirá con Cisqui como capitán del barco

Cisqui comenzó a dirigir al CD Extremadura de manera circunstancial. José María Cidoncha fue despedido después del empate sin goles en Badajoz y el ahora ... técnico se hizo cargo del equipo hasta que llegase un sustituto. Las dos semanas que lleva al frente del equipo son tan buenas que desde el club ahora no se plantean un cambio.

El entrenador almendralejense no quiere dejar el puesto y la dirección deportiva con Manuel Mosquera a la cabeza está contenta con su trabajo. «Manuel y la dirección deportiva dicen que yo siga. Y tengo claro que soy un hombre de club y estoy en la secretaría técnica, pero tengo una energía, una ilusión y unas ganas de agarrarme como una lapa y voy a aguantar todo lo que pueda», explica Cisqui.

Una de las claves del buen momento del equipo azulgrana es la determinación que le ha impuesto Cisqui, al que no le vale empatar desde que está al frente del Extremadura. «El objetivo del equipo cada domingo es ganar y sólo me vale ganar. No es ni por meter presión ni nada, pero es como le dije a los jugadores en Pueblonuevo: no nos podemos quejar porque haya barro por los tobillos, si en Valencia llega hasta la coronilla. No nos quejamos de nada», explica el veterano técnico almendralejense.