El Extremadura sale vivo del dominio del Badajoz

El Badajoz no pudo aprovechar las múltiples ocasiones que tuvo y acabó empatando sin goles ante el Extremadura. Lo más lógico y justo habría sido una victoria local, pero el equipo blanquinegro acudió al choque con la pólvora mojada y no pudo pasar del ... empate ante un Extremadura que fue peor, pero que saca un punto en uno de los campos más complicados de la Tercera extremeña. Un premio bastante grande por lo visto en el terreno de juego que deja al cuadro azulgrana sexto a 4 puntos del líder, un Llerenense que le arrebató el primer puesto al Badajoz.

Los locales fueron muy superiores al Extremadura durante los primeros 45 minutos y dispusieron de ocasiones de sobra para irse con ventaja al descanso, pero la falta de acierto lastró a los de Luis Oliver Sierra. Más de media docena de oportunidades para marcar, pero entre que Álex Alegría y Ander Montori no fueron capaces de aprovecharlas y que la defensa pudo despejar algún balón que se colaba, el empate campeó en el electrónico en el descanso.

No se habían cumplido ni diez minutos de juego y el Badajoz ya tuvo la primera clara. Ander Montori recibió un pase de Álex Herrera dentro del área, controló y cuando lo tenía todo para marcar, mandó el cuero fuera. Esta fue la primera de las múltiples ocasiones locales.

Además, el Extremadura no se daba un respiro cuando tenía el balón. Los de José María Cidoncha no eran capaces de tener una posesión larga ni de encontrar el camino a la portería de Sergio Tienza. Es más, cuando tenía alguna ocasión a balón parado no era capaz de crear peligro y se veía en problemas. En un saque de esquina a favor de los azulgranas pudo marcar el Badajoz, que aprovechó el mal centro para poner la directa en un contragolpe y llegar en cuestión de segundos a la portería de Robador, pero el remate de Álex Alegría se fue fuera.

BADAJOZ Sergio Tienza; Gurdiel (David Calles, min. 67), Javi Lobato, Jesús Sánchez, Álex Herrera (Dani Cordero, min. 80); Bermúdez, Gus Quezada (Fran Miranda, min. 85), Jorge Barba, Santi Luque; Ander Montori (Jairo, min. 85) y Álex Alegría. 0 - 0 EXTREMADURA Robador; Samu Hurtado (Fran Rosales, min. 46), Cidoncha, Miguel Núñez, Tala; Moussa, Manu Alcázar (Cristian Mesías, min. 57); Rubén Cabeza (Pardo, min. 72), Marco Manchón, Callejón y Leandro (Pablo Platero, min. 46). ÁRBITRO Galayo Castro. Amonestó con amarilla al local Bermúdez (66); y a los visitantes Miguel Núñez (51) y Cristian Mesías (74).

INCIDENCIAS 5.756 espectadores en el Nuevo Vivero. En el palco, María Bernabé, Colate Vallejo-Nágera y Javier Peña, consejeros del Badajoz, acompañados por el consejero azulgrana Ernesto Andreu y los directivos Juan Soria y Pepe Reynolds, en representación del Extremadura. Se guardó un minuto de silencio por los fallecidos por la DANA que ha afectado. La Grada de Animación 1905 habilitó una zona en el Fondo Norte para la recogida de alimentos.

La que quizá fue más clara la tuvo Bermúdez, que se internó en el área y disparó a puerta. Con Robador superado, el disparo se estrelló en el pie de Miguel Núñez, que le privó al Badajoz del tanto. Tanto Bermúdez como Jorge Barba fueron un dolor de cabeza constante para la defensa del Badajoz. Tanto por dentro como por fuera, ambos hacían daño en cada ataque. El partido de los dos fue lo que propició la superioridad en el juego del Badajoz y lo que acercó el gol en cada acción.

Antes del descanso el Badajoz tuvo varias ocasiones más, pero el tiro de Montori desde dentro del área se fue a las manos de Robador y Alegría mandó de nuevo fuera un centro lateral de Bermúdez. Que el 0-0 fuese el resultado cuando el colegiado pitó el descanso fue casi un milagro para el Extremadura.

El paso por vestuarios no cambió nada. El Extremadura no mejoró y el Badajoz siguió con su alto nivel, por lo que las ocasiones siguieron sucediéndose en la portería del Extremadura. El único jugador del Extremadura -quizá también Moussa- que demostró estar a la altura del partido y que salvó a los suyos en más de una ocasión fue Robador. El portero en la primera mitad paró varios disparos y en la segunda hizo lo mismo.

El que primero lo intentó en el segundo acto fue Jorge Barba, que se encontró con Robador, y el segundo fue Bermúdez, que se plantó solo y algo escorado ante el portero azulgrana, pero de nuevo su tiro fue repelido a saque de esquina por el guardameta. Esas dos ocasiones espolearon a los locales, que volvieron a tener el gol en la cabeza de Ander Montori, pero el cabezazo se fue fuera.

Además, Cidoncha vio la sangría de su equipo en defensa y decidió meter a Pardo por Rubén Cabeza para poner una defensa con tres centrales y dos carrileros. Eso mejoró al equipo defensivamente, pero en ataque el Extremadura seguía teniendo muchos problemas para crear peligro en la meta de Sergio Tienza.

El Badajoz entonces dejó de crear peligro y el paso de los minutos les vino mejor a los visitantes. El Extremadura saca un punto del Nuevo Vivero en una salida complicada para los azulgranas y el Badajoz pierde dos y el liderato, visto lo visto sobre el terreno de juego.