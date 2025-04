El Extremadura B no se presenta ante el Llerenense al no disponer de jugadores

REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 14 de febrero 2022, 09:51 | Actualizado 11:25h. Comenta Compartir

La grave situación institucional del Extremadura golpea a su filial. El segundo equipo azulgrana no se presentó ante el Llerenense al no disponer de jugadores para poder completar un once. El Llerenense se había desplazado hasta el campo Ito del Polideportivo Tomás de la Hera de Almendralejo, pero los jugadores ni siquiera llegaron a vestirse al no comparecer el anfitrión. El Extremadura se ha nutrido de jugadores del B para poder seguir compitiendo tras la salida de toda su plantilla.