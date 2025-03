El Extremadura pierde su momento dulce

El Extremadura ha perdido en estas dos últimas jornadas algo más que la oportunidad de acercarse al liderato. Los azulgranas se han dejado por el ... camino cinco puntos que le hubiesen colocado en una situación envidiable, pero lo peor de todo es que el equipo dio la sensación de estar lejos de poder controlar y ganar los partidos.

Ante el Azuaga, en cuanto al resultado, estuvo a un paso de sumar los tres puntos, pero el rival sometió durante varios tramos del partido al Extremadura. Es más, tuvo que aparecer Pardo en la segunda mitad para salvar el empate con una gran acción defensiva al sacar bajo palos el que hubiese sido el tercer gol del Azuaga.

El Extremadura ha pasado de ser un equipo intratable con cinco partidos consecutivos con victoria con Cisqui en el banquillo, y además con la sensación de que estaba en crecimiento, a dos encuentros en los que ha estado desubicado y sufriendo por tramos. «Habrá que seguir trabajando y corrigiendo los errores. Con el gol encajado nos han venido las dudas a la cabeza y creo que ha sido lo que nos ha perjudicado mucho durante el partido», señaló Cisqui, entrenador azulgrana, tras el partido ante el Azuaga.

El control del juego no tuvo dueño claro durante los 90 minutos y eso benefició más al Azuaga que al Extremadura. Los visitantes siguieron su guion de partido y casi les sale a la perfección. Esa falta de control por parte del Extremadura no agradó a Cisqui, que espera que en los próximos compromisos el equipo muestre otra cara y pueda volver al nivel de hace unas semanas. «Ha sido una segunda parte con idas y venidas. Es verdad que hemos pisado mucho su área, pero ellos también las contras que tenían eran difíciles de neutralizar. Ha sido un partido que no me ha gustado porque no lo hemos tenido controlado en ningún momento, a excepción solo del uno a cero», destacó el técnico almendralejense.

Además, la falta de concentración se demostró en el primer gol del Azuaga, que en su momento supuso el empate a uno. El Extremadura volvió a recibir un gol desde el centro del campo por segunda semana consecutiva. Es más, el equipo de Almendralejo ya ha recibido tres tantos desde la línea divisoria y en ninguno de los partidos ganó. El primero fue ante el Olivenza y supuso la derrota, la semana pasada recibió uno ante el Castuera en el tres a cero en contra para los de Almendralejo y el sábado en el Francisco de la Hera volvió a pasar. Cisqui espera que esta situación no se vuelva a dar más durante la temporada. «No podemos estar dando regalos cada semana a los equipos».