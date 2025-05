El Extremadura se mete de lleno en la pelea por el liderato

El Extremadura fue uno de los equipos más favorecidos por los resultados de la última jornada. Los azulgranas ganaron en casa y aprovecharon la ... derrota del Jaraíz en su feudo y el empate sin goles entre Azuaga y Badajoz. El conjunto de Almendralejo consiguió recortar puntos a los tres equipos que van por delante en la tabla y ya está a tres del líder.

Las vacaciones de invierno llegaron con el Extremadura en un periodo de dudas. Los azulgranas acabaron el año con una derrota en casa ante el Moralo, pero 2025 está siendo inmaculado de momento, ya que los tres partidos han acabado con victoria para los azulgranas. De estar a nueve puntos de Jaraíz y a tres de Badajoz y Azuaga, a estar a tres del líder y uno de estos dos últimos equipos.

Para el entrenador azulgrana, Cisqui, es clave tener pocos altibajos en lo que queda de temporada si su equipo quiere luchar por el primer puesto. «Nuestra idea es encontrar ese camino de la regularidad, tanto en casa como fuera, porque es difícil ganarle a cualquier rival», señaló Cisqui tras el partido ante el Calamonte.

El Extremadura completó una gran primera parte ante el cuadro calamonteño, lo que le permitió llegar con ventaja al descanso y llevarse los tres puntos. «Si algo me llevo de este partido es la intensidad y la propuesta ofensiva que hemos sido capaces de dar, además de crear muchas ocasiones», destacó el entrenador.

Los de Almendralejo tienen este fin de semana un partido complicado en feudo de una de las sensaciones de la Tercera extremeña, el Santa Amalia, que llega tras ganar en casa del líder y colocarse séptimo con 30 puntos.

Moha Fuseini, presentado

Uno de los fichajes de invierno del Extremadura, Moha Fuseini, fue presentado ayer como jugador azulgrana. El ghanés ya ha debutado con el equipo y ahora espera aprovechar las oportunidades que tenga para demostrar su valía. «Estoy en el fútbol para ganar, por eso cuando me llegó la oferta del Extremadura no me lo pensé mucho, porque es una buena oportunidad para mí y el Extremadura es un gran equipo», explicó Fuseini durante su presentación.

El extremo ghanés admitió que le han recibido con los brazos abiertos en el club y que está siendo fácil la adaptación con sus compañeros: «El equipo es como una familia y me siento muy bien en el Extremadura».