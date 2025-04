El Extremadura B juega y sorprende a un Azuaga que buscaba el playoff

LIDIA BLÁZQUEZ ALMENDRALEJO Jueves, 17 de febrero 2022, 08:08 | Actualizado 09:07h. Comenta Compartir

Épica remontada del Extremadura B para certificar una victoria necesaria para salir del descenso y tras varios partidos sin poder jugar por la covid y en la última jornada no presentarse por falta de jugadores, en el partido aplazado correspondiente a la jornada 18. El filial azulgrana no iba a jugar, pero por necesidades del primer equipo reunió a los efectivos necesarios para seguir compitiendo y sorprendió a un Azuaga que tenía la cuarta plaza a tiro y miraba al playoff de ascenso. El Azuaga fue mejor, pero el conjunto preparado por Cisqui resistió para remontar el 0-1 en contra y confirmar la victoria en el tramo final con el tanto anotado por Mulero en el descuento.

La primera parte la dominó el conjunto visitante de principio a fin. Tomó el mando del partido y el bando local, empujado por el mal momento en lo extradeportivo, no pudo apenas hacerle frente.

La primera ocasión del partido llegó en los pies de Barragán, en un disparo lejano del extremo que se estrelló en el poste derecho de la portería defendida por Alejandro Guillén. A la siguiente acción no perdonaron los futbolistas visitantes, cuando pasada la media hora Mogollón convirtió un penalti provocado por Barragán.

El paso por vestuarios no cambió el dominio del Azuaga. El conjunto azagueño pudo duplicar su ventaja en varias ocasiones, primero con un disparo al travesaño de Barragán y luego en un disparo lejano de Tena que detuvo el guardameta visitante. Pero en una jugada aislada, en el minuto 84, Farfán derribó a Mulero en el área y el colegiado no dudó en señalar pena máxima. David García no perdonó desde los once metros y empató el marcador.

EXTREMADURA B Alejandro Guillén; Juan Marín, Lozano, Carlos Fernández, Bagayoko (Pons, min. 76); Rosa, Antúnez (Javier Gil, min. 64), David García; Abel Palacios, Antonio Rodríguez (Marcos Marín, min. 60) y Mulero. 2 - 1 AZUAGA Carlos Sabater; Caco (Rivera, min. 86), Diego Domínguez, Tena, Álex Gil; Mogollón, Farfán, Chus (Díaz, min. 27); Gerard, Chepe (Carlos Lozano, min. 65) y Barragán (Lafrikh, min. 65). GOLES 0-1: Mogollón, de penalti, min. 32. 1-1: David García, de penalti, min. 84. 2-1: Mulero, min. 93.

ÁRBITRO Broncano Suárez (Badajoz). Mostró cartulina amarilla a Mulero, Antonio Rodríguez y Carlos Fernández por el Extremadura B, y a Farfán, Álex Gil y Lafrikh por el Azuaga.

INCIDENCIAS Campo Ito del Polideportivo Tomás de la Hera, 30 espectadores. Partido aplazado de la jornada 18.

Cuando parecía que el partido estaba acabado, el Extremadura B cogió al Azuaga mal parado en un contraataque y Mulero, tras deshacerse de un defensa rival, definió con aplomo para darle la vuelta al marcador.

La dinámica y la situación del equipo era adversa, pero los jugadores del Extremadura B demostraron coraje y garra para, primero aguantar el asedio rival, y luego aprovechar los errores de su oponente y así conseguir una victoria clave que le permite salir de los puestos de descenso. El Azuaga, en cambio, se queda sin alcanzar la ansiada plaza de playoff de ascenso que tenía a su alcance y se mantiene sexto.

