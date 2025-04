Un Extremadura ilusionado ante el rival más difícil

La posibilidad de disputar la Copa del Rey es un premio demasiado goloso para que el Extremadura no se tome el partido ante el UCAM ... Murcia como una final. Es cierto que aún queda otra eliminatoria para el equipo que pase de ronda, pero para los azulgranas cada partido es vital. Y es por eso que la importancia del choque es mayúscula.

El Extremadura recibe en el Francisco de la Hera al UCAM Murcia, equipo que milita en Segunda RFEF, en los octavos de final de la fase nacional de Copa Federación. Los semifinalistas jugarán la edición de esta temporada de la Copa del Rey, por lo que todos los equipos en liza están a dos partidos de alcanzar la clasificación.

Por la importancia del partido y por el nivel del rival, no cabe duda de que el técnico del Extremadura, José María Cidoncha, va a alinear a su mejor 'once' inicial ante el UCAM Murcia. El entrenador no se guardará nada y aprovechará el descanso de algunos titulares en el anterior partido de liga ante el Jerez, como Pardo o Platero, para que estén frescos de cara al importante encuentro copero.

Así, Cidoncha alineará un equipo muy parecido al que ganó hace una semana al CD Príncipe Alfonso, con las incorporaciones de Murillo y Diego Díaz. La duda también está en saber quién acompañará a Callejón en la punta de ataque, puesto que el 'nueve' azulgrana es un fijo para el entrenador.

Dentro del vestuario saben también de la importancia que tiene el choque. En el club y en la plantilla están muy ilusionados con poder avanzar de ronda y luchar por competir en Copa del Rey. Para la ciudad sería muy ilusionante recibir a un equipo de la élite del fútbol español y un empuje económico para el club. «Es una competición que el club le está dando mucha importancia y la verdad es que estamos a pasos de hacer algo grande después de muchos años en Almendralejo», señala el futbolista Diego Díaz, que ya está recuperado de sus problemas físicos tras el partido de Calamonte y volverá a ser titular.

Ante el Extremadura estará un UCAM Murcia que milita una categoría por encima de los almendralejenses y que además será uno de los equipos que luche por ascender a Primera RFEF. Los murcianos marchan terceros en el Grupo IV de Segunda RFEF y llevan cuatro partidos consecutivos de liga, más el de Copa Federación ante el Pozoblanco, sin recibir ni un solo tanto. La solidez defensiva del cuadro de Javier Motos, sumada a la calidad en zona de ataque, hacen del conjunto universitario un rival muy complicado para el Extremadura. Además, el UCAM Murcia cuenta con futbolistas que la temporada pasada militaron en Primera RFEF como José Ruiz, Jeremy, Ale Marín o Fer Román. Un equipo peligroso que quiere ir al Francisco de la Hera a conseguir el pase a la siguiente ronda para jugarse el pase a la Copa del Rey como local, y que viene de ganar a domicilio al Orihuela en liga.