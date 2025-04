El Extremadura se gusta a domicilio

El Extremadura completó en Villafranca de los Barros uno de sus mejores partidos a domicilio de la temporada, si no el mejor. Los azulgranas superaron ... a los locales con claridad y dejaron destellos de calidad durante los 90 minutos a los que aferrarse lo que queda de temporada. El Extremadura ganó, convenció y ahora se ve preparado para afrontar cuatro meses de competición que se antojan complicados.

Los de Cisqui estuvieron metidos en el partido desde el primer minuto y eso se vio reflejado en el marcador. Para el entrenador azulgrana fue clave la intensidad que demostró su equipo durante los 90 minutos para poder llevarse el partido a su terreno. «A partir de que el equipo ha tenido intensidad, las probabilidades de ganar eran mayores. El equipo ha sabido interpretar esa intensidad y esa agresividad en el buen sentido de la palabra», señaló tras el encuentro Cisqui.

Eso sí, aparte de la intensidad, el Extremadura se benefició de la calidad individual de jugadores como Diego Díaz, que completó un partido excelente con gol incluido, o de la pareja de delanteros, Callejón y Villajos. Cisqui advirtió a sus jugadores antes del partido de que igualar las ganas del rival iba a ser determinante para después poder sacar a relucir la calidad individual: «Sin intensidad no ganamos, pero luego somos el Extremadura y hay que sacar la mejor rentabilidad del talento de cada uno».

El choque del Municipal de Villafranca de los Barros también sirvió para que debutasen los dos primeros fichajes del mercado de invierno. Maikel Villajos fue titular y completó un buen partido y Moha Fuseini salió de refresco en la segunda parte. El propio Villajos admitió tras el partido que aún no está al cien por cien, pero que pronto alcanzará el estado de forma óptimo para rendir mejor sobre el terreno de juego. «Estoy contento. Es verdad que vengo de Salamanca con menos minutos y estoy empezando a rodar. Poco a poco voy a estar todavía mejor, porque no estoy a mi mejor nivel. En los últimos diez minutos no podía y he pedido el cambio», manifestó Villajos, que se llevó dos puntos de sutura en una ceja tras un choque con un rival.

El Extremadura ya se prepara para el segundo partido a domicilio consecutivo en el inicio de la segunda vuelta. Este domingo, a las 12.30 horas, visita al Montijo. Para ese partido el equipo azulgrana podría contar también con el último fichaje Imanol Barace, anunciado el lunes por el club y que ya se entrena a las órdenes de Cisqui.