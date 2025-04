El Extremadura gana y mete presión a sus rivales

Raúl Peña Viernes, 11 de abril 2025, 23:28 Comenta Compartir

El Extremadura suma y sigue en dirección al ascenso. Los azulgranas no fallaron a su afición y vencieron a un Castuera que dio la talla, sobre todo en la primera parte, pero que sucumbió a los locales en la segunda mitad. Maikel, que aún no sabía lo que era marcar con el Extremadura esta temporada, anotó dos tantos para dejar los tres puntos en la capital de Tierra de Barros y mantener al Extremadura sí o sí como líder al final de la jornada.

Ahora la pelota está en el tejado del Azuaga. El Extremadura ya tiene seis puntos sobre el segundo clasificado y espera un posible tropiezo del equipo de la Campiña Sur en Jaraíz para aumentar su diferencia. El Extremadura ya piensa en el partido del año de la próxima jornada ante el Azuaga y lo hace con la sensación de tener los deberes hechos con la victoria en casa.

El partido comenzó muy movido por parte de ambos equipos. Antes del minuto diez tanto Extremadura como Castuera pudieron ponerse por delante en el electrónico. El primero en avisar fue el Castuera, y lo hizo por partida doble. Primero Ivanov puso en jaque a la defensa azulgrana con un buen eslalon que acabó con su disparo golpeando en la defensa azulgrana. El susto para los locales no acabó ahí, porque en el saque de esquina el Castuera la volvió a tener, pero el chut tras un rechace lo acabó despejando Robador. Solo se habían cumplido dos minutos de juego y el Castuera ya había creado más peligro que algunos equipos que visitaron el Francisco de la Hera en todo el partido.

El Extremadura no quería ser menos y también tuvo la suya. Miguel Núñez hizo trabajar a Canito con un precioso cabezazo que el portero del Castuera tuvo que atajar con una gran parada. Solo siete minutos se llevaban de juego y los dos equipos ya presentaron sus credenciales para llevarse tres puntos que ambos necesitaban para conseguir su objetivo.

El ímpetu inicial de los dos equipos no acabó ahí y Robador tuvo que volver a intervenir para salvar a su equipo. Cañero aprovechó un pase filtrado por dentro, pero el portero le ganó la partida. Robador, por el momento, se erigía como héroe de su equipo para mantener el empate para los locales.

Uno golpeaba, el otro respondía. Uno creaba una oportunidad, el otro contestaba con otra. El Extremadura quizá no demostró en los primeros 45 minutos el nivel al que había acostumbrado a sus aficionados, pero aun así le daba para crear ocasiones también en la portería de Canito, pero la pólvora estaba mojada.

En el descanso, el Extremadura necesitaba ajustar su fútbol si quería doblegar a un Castuera que demostró personalidad en el Francisco de la Hera. Los 'turroneros' se quieren aferrar a la salvación y con la imagen que mostró en Almendralejo están en el camino para mantener la categoría.

Pero el Extremadura es un equipo que maneja muchos registros del juego, y a eso hay que sumarle la calidad de sus jugadores, lo que da como resultado un conjunto muy peligroso para los rivales. Maikel, que había pasado desapercibido en la parcela goleadora desde su llegada a Almendralejo, inauguró el marcador con un remate imparable para un Canito que estaba realizando un partido espléndido. El delantero marcó su primero gol como azulgrana y lo hizo en un momento difícil para su equipo, al que se le atragantaba el partido con el paso de los minutos.

El Extremadura no ampliaba su ventaja, pero la culpa de eso era de Canito. El portero del Castuera volvió a salvar a los suyos con un remate a bocajarro a Maikel a unos 20 minutos del final. Maikel no consiguió su doblete y el Extremadura seguía con la incertidumbre que da un resultado tan apretado. El Castuera estaba siendo sometido, pero se mantenía vivo en el choque.

Pero lo que tienen los goleadores es que pueden fallar una vez, pero dos no. Unos minutos después de la oportunidad, Maikel no perdonó y marcó de cabeza el segundo de su cuenta particular para poner al Extremadura con seis puntos de ventaja sobre el Azuaga.

Maikel apareció cuando más le necesitaba su equipo para poner tierra de por medio sobre sus rivales. Ahora la pelota está en el tejado del Azuaga.

