El Extremadura también gana sin ser mejor

En un partido intenso, igualado y con mucho por decidir, el rayo de luz que le aportó claridad fue la calidad de Dieguito. El Badajoz ... mereció más por lo visto sobre el terreno de juego, pero el Extremadura supo golpear cuando pudo y atenazar a los blanquinegros cuando los visitantes estaban mejor. Además, apareció Dieguito para marcar un doblete y dejar más encarrilada la liga para los suyos, que ahora aventajan en tres puntos al segundo clasificado y en diez a los blanquinegros.

El Badajoz no encontró premio a su partido. Los de Oliver fueron más atrevidos que el rival, sin llegar a ser un equipo excelso, pero pagaron muy caro los dos errores groseros que permitieron los dos goles azulgranas. Se intuía que iba a ser un partido intenso, y los protagonistas no defraudaron. El signo del choque estaba en cada disputa, en cada jugada dividida y, sobre todo, en no cometer errores. Y los dos equipos tuvieron un fallo en defensa que el otro aprovechó sin dudar.

Si el plan de partido de Cisqui y de Oliver era no conceder al rival en los primeros minutos, les salió de cine. Los dos equipos se respetaron, se igualaron y apenas se hacían daño. La sensación durante el primer cuarto de hora era de que el tanto que abriese el encuentro iba a llegar en una jugada individual, y para eso había calidad de sobra, o en un error.

Lo que nadie se imaginaba era que el fallo iba a ser tan grosero. En un saque de esquina a favor, el Badajoz defendió como si fuese perdiendo en el último minuto del partido y todos subieran a intentar marcar. Eso dio como resultado que Callejón atrapó el despeje y, desde el medio campo, se fue junto a Dieguito en un dos para uno contra el portero. Callejón se la pasó a Dieguito, que marcó el primero tras dejar en el suelo al portero con un regate.

Pese al golpe, el Badajoz fue mejor tras el tanto y puso la directa hacia el empate. Y lo encontró, aunque no a través de un juego combinativo. Tuvo que ser Borja Domingo el que le ganó la partida a los dos centrales a la vez, se coló entre ambos y batió a Robador con un disparo entre las piernas del portero. Él solo le ganó la partida al triángulo defensivo azulgrana.

Extremadura: Robador; Fran Rosales, Pardo, Carlos Cordero, Tala; Miguel Núñez, Robe Moreno, Dieguito (Samu Hurtado, min. 88), Barace; Marco (Moussa, min. 66) y Callejón (Platero, min. 82). 2 - 1 Badajoz: Quesada; David Calles (Agustín Izquierdo, min. 62), Jesús Sánchez, Lobato, Álex Herrera; Fran Miranda, Gustavo (Santi Luque, min. 66), Bermu (Jorge Pérez, min. 90), Jorge Barba; Álex Alegría y Borja Domingo. Goles: 1-0: Dieguito, min. 23. 1-1: Borja Domingo, min. 30. 2-1: Dieguito, de penalti, min. 84.

Árbitro: Agraz Díaz. Amonestó con amarilla a los locales Callejón (28), Dieguito (72); y a los visitantes Gustavo (37), Borja Domingo (45) y Álex Herrera (90).

Incidencias: Francisco de la Hera de Almendralejo. Unos 6.200 espectadores en las gradas, unos 1.200 de ellos llegados desde Badajoz. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Joaquín Zulategui, directivo del CD Badajoz. Presenció el partido en el palco el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzan.

Pudo cambiar de nuevo el envite a través del balón parado, pero Robe Moreno mandó el cuero al poste en un remate de cabeza. El empate al descanso reflejó lo que se vio sobre el césped del Francisco de la Hera y dejó abierto el resultado para la segunda parte.

El nivel ofrecido por los dos conjuntos en el primer acto se notó en el segundo. La intensidad existía, pero no era la misma, y la frescura en ataque estaba bajo mínimos. Aun así, el Badajoz tuvo diez minutos de lucidez que le pudieron poner en ventaja. Los de Oliver apretaron y embotellaron en su campo al Extremadura, pero no acertaron de cara a puerta en los disparos desde la frontal que tuvieron Borja Domingo primero y Álex Alegría después. El Extremadura se sacudió un poco el dominio visitante y el partido se igualó. El Badajoz era el que estaba más necesitado y por eso fue con más ahínco a por el segundo, que pudo llegar en una nueva ocasión de Alegría que se marchó arriba.

Pero el fútbol es muy caprichoso. Dieguito, que en la segunda parte no estuvo fino, agarró el cuero cerca del área rival, se internó y vio cómo Agustín Izquierdo le trababa por detrás cuando ya encaraba a Quesada. El árbitro no dudó y señaló el punto de penalti, desde donde Dieguito no perdonó y marcó el segundo de su equipo para poner la liga más que de cara para los de Almendralejo.