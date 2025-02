El Extremadura se da un festín antes de la final

Raúl Peña Almendralejo Domingo, 10 de noviembre 2024 | Actualizado 15/11/2024 19:29h. Comenta Compartir

El Extremadura ganó, convenció y adquirió más moral si cabe para el partido del miércoles ante el Compostela. Los azulgranas golearon al colista, un Puebla de la Calzada que no pudo detener las acometidas del rival y que salió goleado del Francisco de la Hera. El Extremadura vuelve a la senda de la victoria en liga tres jornadas después y se encarama a los puestos de playoff de ascenso.

Las estrellas del partido fueron Rubén Cabeza y Pablo Platero, que consiguieron los dos tres tantos, pero la actuación coral del cuadro de Cisqui fue la nota positiva del choque ante el colista. El cuadro de Almendralejo sumó un partido redondo que le va a ayudar en lo que tiene por delante tanto en Copa Federación como en liga.

El Extremadura en la primera parte fue un vendaval que dejó el partido más que sentenciado. Los azulgranas atacaron bien, pero también se aprovecharon de algunos errores defensivos del Puebla de la Calzada, que estuvo bien en los primeros minutos, pero que se fue diluyendo.

Los locales olieron la sangre y fueron a por la presa. Marcaron tres goles en los primeros 45 minutos, pero pudieron ser más. En cambio, el Puebla sólo tuvo un par de acercamientos que no supo transformar en gol.

El primero del Extremadura llegó tras un fallo defensivo de Suso. El central quiso dejar salir el esférico por línea de fondo sin ver que el más listo de la clase, Marco, estaba detrás. El mediapunta rescató el cuero y se lo puso en bandeja a Rubén Cabeza para que marcase el primero de la mañana. A ese tanto le siguieron varias opciones más en las botas de Manu Álcazar, Callejón o Marco.

Pero el gol que ponía tierra de por medio en el electrónico no llegó hasta la media hora de juego pese a que el dominio local era indiscutible. Isi Jareño no despejó bien un centro desde la izquierda y el balón le cayó a Pablo Platero, que a portería vacía puso el segundo. El asedio azulgrana no acabó ahí y solo cuatro minutos después Rubén Cabeza volvió a saborear el gol tras un regalo de Callejón. Los dos se plantaron ante Jareño y Callejón se la dejó a Cabeza para que marcase a portería vacía.

CD Extremadura: Robador; Samu Hurtado, Cidoncha (Pardo, min. 46), Tala (Murillo, min. 56), Alberto Izquierdo; Miguel Núñez (Cristian Mesías, min. 59), Manu Alcázar, Pablo Platero, Marco; Callejón (Bernal, min. 46) y Rubén Cabeza (Leando, min. 62). 7 - 0 Puebla de la Calzada: Isi Jareño; Adrián Leo (Javi Galván, min. 46), Suso, Nevado, Gallarín (Antúnez, min. 46), Javier Castilla; Portu (Manu Soltero, min. 56), Álex Iglesias, Alejandro, Abraham Pozo (Caro, min. 46) y Aníbal (Pantoja, min. 43). Goles: 1-0: Rubén Cabeza, min. 8. 2-0: Pablo Platero, min. 31. 3-0: Rubén Cabeza, min. 36. 4-0: Rubén Cabeza, min. 51. 5-0: Pablo Platero, min. 55. 6-0: Pablo Platero, min. 79. 7-0: Bernal, min. 84.

Árbitro: Espada Torrijos. Amonestó con amarilla al local Murillo (58); y al visitante Gallarín (23).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 del Grupo XIV de Tercera RFEF disputado en el estadio Francisco de la Hera de Almendalejo, con 2.456 espectadores en las gradas, según datos oficiales del club. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la DANA que ha afectado a la Comunidad Valenciana.

Tras este gol, el Extremadura comenzó a pensar también en el partido del miércoles. El primero que lo hizo fue Cisqui, que empezó a reservar jugadores importantes y a darles algunos minutos a futbolistas como Pardo o Bernal para que lleguen al choque en las mejores condiciones. Callejón, Tala o Miguel Núñez fueron sustituidos en la segunda mitad para que la carga de minutos no fuese excesiva.

Pero los cambios no bajaron para nada el nivel del equipo. Nada más comenzar la segunda parte los locales pusieron más tierra de por medio con el tercer tanto de Rubén Cabeza, que se llevó el balón a casa. Y Platero, que no quería ser menos, puso el segundo en su cuenta y el quinto de su equipo en un mano.

Pablo Platero no se quedó ahí y también consiguió su triplete de goles a diez minutos del final al aprovechar un pase de Marco dentro del área. Bernal, que volvía a jugar, se sumó a la fiesta y anotó un tanto desde dentro del área solo tres minutos después.