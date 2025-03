El CD Extremadura empieza con paso firme

El Extremadura resolvió en la segunda parte el exigente duelo ante el Montijo. Más de una hora después del pitido inicial el cuadro de Almendralejo ... pudo con un rival que dejó una buena impresión en el Francisco de la Hera, pese a que el resultado final fuese abultado. Los goles de Leandro, Callejón y Diego Díaz dejaron los primeros tres puntos en la capital de Tierra de Barros y permiten al Extremadura comenzar con paso firme su andadura por la Tercera División.

Pese a la victoria, el Francisco de la Hera no estuvo del todo contento con su equipo, sobre todo en la primera parte. Su propio entrenador, José María Cidoncha, admitió tras el choque que su equipo no alcanzó un nivel óptimo hasta los segundos 45 minutos. «En el primer tiempo no hemos estado nada bien y ellos han estado muy bien, con una motivación alta, pero luego en el segundo tiempo hemos modificado la estructura y hemos encontrado lo que buscábamos», señaló el entrenador.

Cidoncha también explicó que la afición es libre para mostrar su malestar si así lo estima oportuno, pero añadió que los partidos duran 90 minutos y que sería bueno para el equipo que la grada muestre su apoyo durante el choque y critique tras el pitido final. «La afición es soberana y puede opinar lo que considere. Lo único que le diría es que todos miramos por el club y que un flaco favor le hacen al equipo y a los jugadores si nos expresamos de esa manera. Si me tienen que pitar, que me piten a mí porque los jugadores no son culpables de nada», destacó. Quiso dejar claro que Tercera no es una categoría fácil, por lo que al Extremadura le espera una temporada muy exigente: «No por llamarte Extremadura y tener el escudo que llevamos nos vamos a pasear, la gente está muy equivocada. Va a ser un año duro, difícil y complicado en una Tercera que hacía años que no había».

Uno de los jugadores que desatascó el partido fue Leandro. El almendralejense entró en la segunda mitad y a los cinco minutos puso a su equipo por delante. El delantero señaló que está a disposición del entrenador aunque no juegue de inicio. «Es la jornada 1 todavía, pero el equipo está súper enchufado. Estoy trabajando para ayudar al equipo siempre que pueda, ya sea en 30, 60 o 90 minutos».