El Extremadura de Cisqui sólo sabe ganar

La racha de victorias del Extremadura desde que Cisqui está en el banquillo azulgrana no tiene fin. Desde que el almendralejense se hizo cargo ... del equipo, el Extremadura solo sabe lo que es ganar. La última víctima, el Trujillo, fue un rival duro de roer, pero los azulgranas consiguieron una victoria que les sitúa en tercera posición.

El propio Cisqui admitió tras el partido que su equipo no estuvo tan fluido como en las jornadas anteriores, sobre todo en la primera parte, y que la entrada de Dieguito en la segunda mitad fue el revulsivo que el equipo necesitaba para quedarse con los tres puntos. El Extremadura no encontró en esos primeros 45 minutos el modo de hacerle daño a un Trujillo que estaba defendiendo muy bien las acometidas locales. «Estábamos espesos en zona de finalización y ese último pase nos faltaba. Cuando lo hemos hecho, a final ya de la primera parte, ha dado la sensación de que podíamos marcar», señaló Cisqui tras el choque.

El técnico almendralejense se centra en poder sumar de tres en tres y en ir mejorando semana a semana, corrigiendo errores y potenciando sus virtudes, pero tiene claro que el equipo crecerá más después de una victoria. «Lo importante es que el Extremadura siga sacando los partidos, con más o menos dificultad», explicó.

Además, el Extremadura lleva tres partidos consecutivos en liga con la portería a cero. Robador está siendo uno de los jugadores de la temporada en partidos complicados y el equipo defensivamente muestra una fortaleza difícil de destruir por sus rivales. Esta situación es clave para Cisqui, que no renuncia al juego ofensivo, pero que sabe que el buen hacer en defensa es muy importante si quiere acabar primero en liga. «Que el equipo no encaje goles es muy importante, porque a partir de ahí se hacen los equipos ganadores. Si un equipo quiere ganar la liga tiene que guardar su portería, y eso no significa que el estilo sea defensivo», admitió Cisqui tras la victoria ante el Trujillo.

El Extremadura quiere acabar primero en liga. Es el objetivo marcado desde el Francisco de la Hera. Por eso, Cisqui recalcó que la exigencia en el club es máxima y que por eso todos los integrantes del equipo tienen que dar su mejor versión: «Los futbolistas son conscientes de que el club cada vez es más exigente y que hay que apretar».