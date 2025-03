El Extremadura, de cabeza a la tercera plaza

Raúl Peña Almendralejo Domingo, 24 de noviembre 2024, 20:18 Comenta Compartir

El Extremadura suma y sigue con Cisqui en el banquillo. Los azulgranas volvieron a ganar, esta vez en casa ante el Trujillo, y ya son terceros en la clasificación. Los tantos de cabeza de Pardo y Bernal, ambos a centro de Diego Díaz, sirvieron para doblegar a un Trujillo que dio la cara y que, sobre todo en los primeros 45 minutos, complicó el partido a los locales.

La primera parte no fue buena y las ocasiones brillaron por su ausencia, pero en el segundo tramo el Extremadura pisó el acelerador y consiguió que los tres puntos se quedasen en el Francisco de la Hera.

La baja de Tala por acumulación de tarjetas propició que Álex Murillo entrase al equipo titular, al igual que Manu Alcázar, que entró en el 'once' por Moussa, que descansó después de ser uno de los jugadores que más minutos ha disputado esta temporada.

El Extremadura ya sabía que si ganaba ante el Trujillo iba a adelantar en la clasificación a Badajoz y que podría acercarse a los primeros puestos de la clasificación –situación que no se dio-, pero el comienzo del choque fue espeso. Los azulgranas no conseguían imponer un ritmo de juego que le hiciese daño al cuadro trujillano, que llegó al Francisco de la Hera con la vitola de ser uno de los mejores equipos visitantes de la categoría y que demostró que es un bloque complicado de superar.

EXTREMADURA Robador; Samu Hurtado, Pardo, Álex Murillo, Alberto; Miguel Núñez, Manu Alcázar (Moussa, min. 64), Pablo Platero (Diego Díaz, min. 46), Marco (Fran Rosales, min. 90); Callejón (Leandro, min. 85) y Rubén Cabeza (Bernal, min. 64). 2 - 0 TRUJILLO Diego; Víctor, Silgado, Homar (Polo, min. 52), Alexis Zape; Aarón, Manzano (Brian Clemente, min. 74), Chema, Toñito (Búrdalo, min. 69); Chori (Dani, min. 69) y César Peña (Yuto, min. 69). GOLES 1-0: Pardo, min. 63. 2-0: Bernal, min. 75.

ÁRBITRO Galán Cayado. Amonestó con amarilla al local Miguel Núñez (37); y a los visitantes Homar (40), Toñito (56), Polo (58) y Aaron (63).

INCIDENCIAS Partido correspondiente a la jornada 12 de Tercera RFEF disputado en el estadio Francisco de la Hera con unos 3.000 espectadores en las gradas.

El conjunto de Cisqui no pudo crear peligro en la meta de Diego hasta el minuto 25. Callejón se atrevió a hacer el primer disparo en una posición buena para marcar, pero el chut del delantero al segundo palo se marchó desviado. El Extremadura quería que esta ocasión le sirviese para quitarse el sopor de encima y empezar a pisar con asiduidad la meta del Trujillo, pero no fue así. Las contadas opciones azulgranas llegaban a balón parado, pero no aprovechó sus opciones.

Pero a lo que no supo sacar partido en la primera parte, sí lo hizo en la segunda. La entrada de Diego Díaz le dio más verticalidad al equipo, pero el tanto que abrió la lata llegó en una falta. El propio Diego Díaz puso el esférico templado a la frontal del área pequeña y Pardo llegó con todo para marcar el primero de su equipo y poner en ventaja al Extremadura.

El Extremadura, al que le anularon dos tantos, quiso cerrar el partido cuanto antes y lo logró gracias a Bernal. El delantero, que está siendo de nuevo importante tras su lesión, recibió un bonito centro de Diego Díaz para rematar de cabeza y cerrar el choque. Los cambios de Cisqui en la segunda parte dieron sus frutos y el Extremadura pudo sumar tres puntos que le aúpan a la tercera clasificación y confirma el gran momento de forma del equipo de Almendralejo.

Temas

Fútbol