Estreno esperanzador del Badajoz de Ávila

Jesús Arjona Badajoz Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:10 | Actualizado 17:17h.

Consiguió el Badajoz, después de tres semanas sin ganar, la victoria ante el Villanovense en el estreno del nuevo técnico, Miguel Ángel Ávila. El conjunto blanquinegro, superior durante casi todo el encuentro, decidió la contienda mediado el primer acto con un gol de Borja Domingo, aunque dispuso de ocasiones para completar un marcador más amplio, lo que le hubiera permitido ahorrarse sufrimientos ante un adversario que acumula su quinto partido a domicilio sin ver puerta y también la quinta jornada sin ganar.

Arrancó el partido con ímpetu el Badajoz, impulsado por la presencia del nuevo entrenador en el banquillo. La idea era inquietar desde el inicio los dominios de Leyva. El guardameta del conjunto serón tuvo que intervenir ante un buen disparo lejano de Bermu. Por su parte, el Villanovense buscaba inquietar con balones largos que trataban de conectar con Piti, aunque sin lograr concretar ocasiones que llegaran a la meta de Alonso, que sustituyó muy pronto en la portería a Sergio Tienza por lesión.

Se adelantó el elenco de Ávila poco antes del ecuador del primer tiempo. David Calles culminó una buena internada en el área con un centro preciso a la cabeza de Borja Domingo, que, con un gran instinto, no perdonó y situó el 1-0 en el marcador. Trató de ampliar su ventaja el cuadro capitalino en alguna acción al contragolpe aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Villanovense, pero le faltó precisión en los metros finales.

Por su parte, el cuadro serón tuvo que estirar sus líneas y empezó a generar algo más de peligro, forzando algún saque de esquina. A escasos minutos de llegar al descanso, un lanzamiento de Piti desde el flanco derecho estuvo a punto de dar el tanto del empate al cuadro de Richi Tapia. Apareció de forma providencial la cabeza de Jesús para sacar la pelota sobre la línea de gol y mantener la ventaja para el equipo dirigido por Miguel Ángel Ávila. Con el resultado favorable al conjunto blanquinegro se llegó al descanso.

Badajoz: Sergio Tienza (Alonso, min. 13); David Calles (Galán, min. 46), Lobato, Jesús, Pedro Pata; Fran Miranda, Gustavo; Bermu (Barrena, min. 67), Jorge Barba, Pavón (Abubakar, min. 86) y Borja Domingo (Iturraspe, min. 86). 1 - 0 Villanovense: Leyva; Reverte, Cidoncha (Sergio Torres, min. 85), De Prado (Óscar, min. 72), Ander; Angelito (Cañamero, min. 72), Pajuelo, Abraham, Poti; Titi (Asier, min. 55) y Piti (Satu, min. 72). Gol: 1-0: Borja Domingo, min. 21.

Árbitro: Pérez Arroyo. Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Borja Domingo, Pedro Pata e Iturraspe y a los visitantes Abraham, De Prado, Leyva y Reverte.

Incidencias: Nuevo Vivero. 2.500 espectadores.

En la segunda mitad, las urgencias del Villanovense dejaron a la escuadra visitante más expuesta, espacios que quiso aprovechar el Badajoz desde el inicio. Con una presión alta en campo rival, el equipo capitalino consiguió recuperar y salir rápido a la contra, lo que propició varias ocasiones muy claras de gol. Bermu, Pavón y Borja Domingo tuvieron las mejores oportunidades antes de llegar a la hora de juego para dejar el encuentro aún más encarrilado, aunque no estuvieron finos en la definición.

Pasaron los minutos y el guion continuó de manera muy similar. El Villanovense sólo era capaz de generar peligro en acciones a balón parado, mientras que el Badajoz era quien tenía las ocasiones claras, pero sin conseguirlas materializar. El riesgo para el equipo blanquinegro era que, en una acción aislada, el elenco de Tapia pudiera acertar y empatar el partido. Cerca estuvo de hacerlo Pajuelo con un remate forzado en el área pequeña que se marchó por la línea de fondo, muy cerca de la meta de Alonso.

No rematar el trabajo hizo que el Badajoz tuviera que sufrir en los minutos finales del encuentro. Con un resultado corto, el equipo de Ávila se fue echando más atrás y cada vez le costaba más salir de su campo, mientras que el Villanovense buscó juego directo para generar inquietud en el área. No llegó a disponer de oportunidades realmente claras el equipo entrenado por Richi Tapia, ya que los envíos al área de Revete y Óscar no encontraron la complicidad de ningún compañero. El Badajoz pudo así confirmar así la primera victoria con su nuevo entrenador al mando.